தாகூர் கல்லுாரியில் தமிழ்த்துறை ஆடிட்டோரியம் சீரமைப்பு: கல்லுாரி முதல்வர் பெருமிதம்
தாகூர் கல்லுாரியில் தமிழ்த்துறை ஆடிட்டோரியம் சீரமைப்பு: கல்லுாரி முதல்வர் பெருமிதம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:28 PM
புதுச்சேரி: லாஸ்பேட்டை, தாகூர் கலைக் கல்லுாரியில் சேதமடைந்து இருந்த தமிழ்த்துறை ஆடிட்டோரியம் சீரமைக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கல்லுாரி முதல்வர் கருப்புசாமி கூறியதாவது:
கல்லுாரியில் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக சுத்திகரிக்கப்படாமல் இருந்த கீழ்நிலை மற்றும் மேல்நிலை 14 வாட்டர் டேங்க்குகள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ் துறை ஆடிட்டோரியம் ரூ. 53 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதுப்பிக்கப்பட்டு, 800 மாணவர்கள் அமரும் வகையில் அரங்கம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கடந்த 1961ல் கட்டப்பட்ட மெயின் கட்டடத்தின் தரைத்தளம் மற்றும் முதல் தளத்தை சீரமைக்க ரூ. 1 கோடியே 25 லட்சத்திற்கு மதிப்பீட்டில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது. அதன் முதற்கட்டமாக, முதல் தளம் ரூ. 59 லட்சம் செலவில் வர்ணம் பூசப்பட்டு, தரை மற்றும் அனைத்து வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. கல்லுாரிக்குத் தங்கு தடையின்றி மின்சாரம் கிடைப்பதற்காக பொறுப்பேற்ற பிறகு 125 கிலோ வாட் ஜெனரேட்டர் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
கல்லுாரியில் பேராசிரியர்கள் பற்றாக்குறை இருந்தாலும், இருக்கும் பேராசிரியர்களைக் கொண்டு கூடுதல் மணி நேரங்கள் வகுப்புகள் எடுக்கப்பட்டும், வெளியில் இருந்த கவுரவ பேராசிரியர்கள் வரவழைக்கப்பட்டும் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், பேராசிரியர் பற்றாக்குறை போக்க அரசு மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றார்.