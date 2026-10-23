முதுநிலை நீட் கலந்தாய்வில் தனியார் மருத்துவ கல்லுாரியை சேர்க்க கோரிக்கை
முதுநிலை நீட் கலந்தாய்வில் தனியார் மருத்துவ கல்லுாரியை சேர்க்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 22, 2026 07:46 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:44 PM
புதுச்சேரி: முதுநிலை நீட் கலந்தாய்வில் வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவக் கல்லுாரியை சேர்க்க கவர்னருக்கு கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, புதுச்சேரி மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் நலச் சங்க தலைவர் பாலா கவர்னருக்கு அனுப்பியுள்ள கோரிக்கை மனு:
இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவ கல்லுாரி சேர்க்கப்பட்டது. மேலும், முதுநிலை நீட் கலந்தாய்வில், இந்த கல்லுாரியை சேர்ப்பதில் மருத்துவ கலந்தாய்வு குழு தாமதம் செய்துள்ளது.
வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவ கல்லுாரி நிகர் நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்லாததால், கலந்தாய்வு செயல்முறைக்காக புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் உள்ள மற்ற மருத்துவ கல்லுாரிகளுக்கு இணையாக அதை கருதுவது கட்டாயமாகும்.
எனவே தாமதமின்றி புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் உள்ள மருத்துவக் கல்லுாரிகளுக்கு இணையாக முதுநிலை நீட் கலந்தாய்வில், வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவ கல்லுாரியை சேர்க்க வேண்டும்.இவ்வாறு அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.