மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் மாஜி படைவீரர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு
மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் மாஜி படைவீரர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு
UPDATED : நவ 01, 2026 06:06 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:06 PM
புதுச்சேரி: டில்லியில் இந்திய முன்னாள் படைவீரர்கள் நலச்சங்கம் சார்பில், ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்தில், பங்கேற்ற புதுச்சேரி நலச்சங்கத் தலைவர் பெருமாள் பேசுகையில், ‘ஓய்வு பெற்ற பின், கவுரவப் பதவி வழங்கப்பட்ட ஜூனியர் கமிஷன் அதிகாரி, ஓ.ஆர்.களுக்கு நிதிப் பலன் வழங்கிட வேண்டும். எம்.ஏ.சி.பி., திட்டத்தை 2006-க்கு முன்பு ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் படைவீரர்களுக்கும் அமல்படுத்த வேண்டும்.
மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்தில் நடக்கும் எல்.டி.சி., பணிக்கான தேர்வுகளில் முன்னாள் படைவீரர்களுக்கு தட்டச்சுத் தேர்விலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும்.
மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் முன்னாள் படைவீரர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கிட வேண்டும். விவசாய இயந்திரங்கள் மற்றும் டிராக்டர்களை சி.எஸ்.டி., கேன்டீன் மூலம் விற்பனை செய்திட வேண்டும். பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் முன்னாள் படை வீரர்களின் வாரிசுகளை இந்திய முன்னாள் படைவீரர் சங்கத் தலைமையகம் கவுரவிக்க வேண்டும்.
முன்னாள் படைவீரர்களின் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை மற்றும் உடல் நலனை உறுதி செய்ய இந்திய முன்னாள் படைவீரர் சங்கத்தின் மூலம் யோகா வகுப்புகள் நடத்திட வேண்டும்’ என்றார்.