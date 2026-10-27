கலை பண்பாட்டுத்துறை கணக்கு அதிகாரிக்கு பணி ஓய்வு பாராட்டு விழா
கலை பண்பாட்டுத்துறை கணக்கு அதிகாரிக்கு பணி ஓய்வு பாராட்டு விழா
UPDATED : அக் 27, 2026 04:36 AM
ADDED : அக் 26, 2026 08:54 PM
புதுச்சேரி: கலை பண்பாட்டுத்துறை கணக்கு அதிகாரி கஸ்துாரி ரங்கன் பணி ஓய்வு பெறுவதை முன்னிட்டு பணி நிறைவு பாராட்டு விழா நடந்தது.
புதுச்சேரி அரசு கலை பண்பாட்டுத்துறை கணக்கு அதிகாரியும், பாண்டிச்சேரி எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கத்தின் துணை இயக்குனருமான கஸ்துாரிரங்கன், அக்டோபர் மாதத்துடன் பணி ஓய்வு பெற்றுவதால் பணி நிறைவு பாராட்டு விழா நடந்தது.
காமராஜர் சாலை, ஜெயராம் ஹோட்டலில் நடந்த விழாவில், கஸ்துாரிரங்கன், அவரது மனைவி லட்சுமி பிரபா, மகள் சாய் லாவண்யா, மருமகன் கிேஷார் குமார் ஆகியோர் வரவேற்றனர்.
கலை பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ராஜவேலு, பணி ஓய்வு பெறும் கஸ்துாரிரங்கனுக்கு சால்வை அணிவித்து, வாழ்த்து தெரிவித்தார். இதில், சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் செவ்வேள், கலை பண்பாட்டுத்துறை இயக்குநர் சக்திவேல், பாண்டிச்சேரி எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்க திட்ட இயக்குநர் சிவராமன், பல்வேறு அரசுத்துறைகளை சார்ந்த அதிகாரிகள், ஊழியர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் கலந்து கொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். பணி ஓய்வு பெறும் கஸ்துாரிரங்கன் நன்றி கூறினார்.