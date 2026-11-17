புதுச்சேரியில் ஜவுளி-நெசவு தொழிலுக்கு புத்துயிர்: நான்கு பிராந்தியங்களில் கணக்கெடுக்க முடிவு
புதுச்சேரியில் ஜவுளி-நெசவு தொழிலுக்கு புத்துயிர்: நான்கு பிராந்தியங்களில் கணக்கெடுக்க முடிவு
UPDATED : நவ 17, 2026 05:59 AM
ADDED : நவ 16, 2026 09:39 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் ஜவுளி தொழிலுக்கு புத்துயிர் கொடுக்கும் வகையில் உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் நான்கு பிராந்தியங்களிலும் கணக்கெடுப்பு நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது பிரெஞ்சு கட்டடக்கலையும், கடற்கரையும் மட்டுமல்ல; ஒருகாலத்தில் தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் போலத் திகழ்ந்த அதன் பாரம்பரிய நெசவுத் தொழிலும்தான்.
காலமாற்றத்தாலும், நவீன இயந்திரங்களின் வரவாலும் நெசவு தொழில் தள்ளாட்டம் கண்டு, நலிவடைந்தது. இப்போது நலிவடைந்துள்ள புதுச்சேரியின் கைத்தறி மற்றும் விசைத்தறித் தொழிலுக்குப் புத்துயிர் அளிக்கும் வகையில், புதுச்சேரி அரசு முக்கியமானதொரு அடியை எடுத்து வைத்திருக்கிறது.
புதுச்சேரியில் ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி கணக்கெடுப்பு-2026--27 நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த பணிகளைத் திட்டமிடவும், துல்லியமாக வழி நடத்தவும் மாநில அளவிலான உயர்மட்டக் குழு தலைமை செயலர் தலைமையில் அமைக்க கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
ஏன் இந்தக் கணக்கெடுப்பு
எந்தவொரு துறைக்கும் அரசு நலத்திட்டங்களை வகுக்க வேண்டுமென்றால், அந்தத் துறையில் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள், அவர்களின் உண்மையான நிலை என்ன என்ற துல்லியமான புள்ளிவிவரம் மிக அவசியம்.
புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாகே, ஏனாம் ஆகிய நான்கு பிராந்தியங்களிலும் எத்தனை கைத்தறிகள் இயங்குகின்றன.. விசைத்தறிக்கூடங்களின் நிலை என்ன.. நெசவாளர்களின் வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்கிறது.. என்பதைத் துல்லியமாகக் கணக்கெடுக்கவே மத்திய ஜவுளி அமைச்சகத்தின் கீழ் இந்த ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட உள்ளது.
உயர்மட்டக் குழு என்ன செய்யும்:
கவர்னர் ஒப்புதலோடு அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த உயர்மட்டக் குழு, வெறும் பெயரளவிலான குழுவாக இல்லாமல், மாநிலத்தின் ஜவுளித் துறையின் கொள்கை முடிவுகளை தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் கொண்டதாகச் செயல்பட உள்ளது.
துறைகளுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு:
தொழில் மற்றும் வணிகத் துறை, புள்ளியியல் துறை, வருவாய்த் துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை ஆகியவை தனித்தனியே செயல்படாமல், கைகோர்த்துக் களப்பணியாற்றுவதை இந்தக் குழு உறுதி செய்யும்.
துல்லியமான கண்காணிப்பு:
கணக்கெடுப்பில் எந்தவொரு நெசவாளரும் விடுபட்டுப் போகக் கூடாது என்பதற்காக, கள ஆய்வுப் பணிகளைத் தொடர்ந்து மேற்பார்வையிடும்.
எதிர்காலக் கொள்கை:
இந்தக் கணக்கெடுப்பின் மூலம் கிடைக்கும் தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, புதுச்சேரி நெசவாளர்களுக்கான புதிய நலத்திட்டங்கள், நவீனத் தொழில்நுட்ப உதவிகள் மற்றும் சந்தை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கான கொள்கை வழிகாட்டுதல்களை இந்தக் குழு வழங்கும்.