/புகார் பெட்டி /புதுச்சேரி/குண்டும், குழியுமான சாலை
ADDED : அக் 28, 2026 05:11 PM
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குண்டும், குழியுமான சாலை
கடலுார் சாலை குண்டும் குழியுமாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
மோகன், அரியாங்குப்பம்.
தெரு நாய்கள் தொல்லை
வில்லியனுார் பத்மினி நகரில் தெரு நாய்கள் தொல்லையால் மக்கள் அச்சமடைந்து வருகின்றனர்.
சரண்யா, வில்லியனுார்.
அடிக்கடி மின்தடை
திலாசுப்பேட்டை காளிக்கோவில் தெருவில் அடிக்கடி மின் தடை ஏற்படுவதால் மக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
மூவேந்தர், திலாசுப்பேட்டை.
சாலையில் பள்ளம்
அண்ணா சாலை, கோவிந்த சாலை சந்திப்பில் பள்ளமாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
கோவிந்த், புதுச்சேரி.