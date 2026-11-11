இரு வீடுகளில் கதவை உடைத்து 35 சவரன் நகை கொள்ளை: நெல்லிக்குப்பத்தில் துணிகரம்
இரு வீடுகளில் கதவை உடைத்து 35 சவரன் நகை கொள்ளை: நெல்லிக்குப்பத்தில் துணிகரம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:19 AM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பத்தில் அடுத்தடுத்த இரு வீடுகளின் கதவை உடைத்து 35 சவரன் நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்ற மர்ம ஆசாமிகளை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், நெல்லிக்குப்பம் தமிழ் கருமார தெருவை சேர்ந்தவர் பாரதி, 61; தனியார் பள்ளியில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்.
இவரது மனைவி புஷ்கரணி, 55; அண்ணாகிராமம் அரசு பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இருவரும், கடந்த 7 ம் தேதி மாலை வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு, தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட புதுச்சேரியில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் மாலை வீட்டின் கதவு திறந்து கிடப்பதாக, எதிர் வீட்டினர் கொடுத்த தகவலின் பேரில், பாரதி தம்பதியினர் வந்து பார்த்தபோது, வீட்டின் முன் கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். உள்ளே சென்று பீரோவை திறந்து பார்த்தபோது, அதில் இருந்த ரூ. 30 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைகள் திருடு போயிருந்தது. மற்றொரு திருட்டு
நெல்லிக்குப்பம், ராஜா ஜி தெருவை சேர்ந்தவர் முரளிதாஸ், 48; மின்வாரிய ஊழியர். இவர் கடந்த 7 ம் தேதி மாலை வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு குடும்பத்துடன், தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட நத்தம் கிராமத்தில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றார்.
மறுநாள் காலை வீட்டுக்கு வந்தபோது கதவு உடைந்திருந்தது. உள்ளே பீரோ திறந்த கிடந்தது. அதில் வைத்திருந்த 5 சவரன் நகை திருடு போயிருந்தது.
இதுகுறித்த புகார்களின் பேரில், நெல்லிக்குப்பம் போலீசார், கைரேகை நிபுணர்கள் தடயங்களை சேகரித்தனர். மேலும், இதுகுறித்து தனித்தனியே வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
நெல்லிக்குப்பத்தில் அடுத்தடுத்த வீடுகளில் நடந்த கொள்ளை சம்பவங்கள் மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.