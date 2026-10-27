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ரோட்டரி கிளப் ஆப் புதுச்சேரி சிட்டி உலக போலியோ விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
ரோட்டரி கிளப் ஆப் புதுச்சேரி சிட்டி உலக போலியோ விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
UPDATED : அக் 26, 2026 08:18 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:14 PM
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புதுச்சேரி: ரோட்டரி கிளப் ஆப் புதுச்சேரி சிட்டி சார்பில், உலக போலியோ தின விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடத்தியது.
ரோட்டரி கிளப் ஆப் புதுச்சேரி சிட்டி, மோதிலால் நேரு பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி, மாவட்ட கல்வி மற்றும் பயிற்சி மையம் ஆகியவை இணைந்து நடத்திய நிகழ்ச்சிக்கு, ரோட்டரி கிளப் உதவி கவர்னர் பாலமுரளி முன்னிலை வகித்தார். லாஸ்பேட்டை மோதிலால் நேரு பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி முதல்வர் நாககார்த்திகன், ஊர்வலத்தை கொடியைத்து துவக்கி வைத்தார். இதில், ரோட்டரி கிளப் நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள், பாலிடெக்னிக் மற்றும் மாவட்ட கல்வி பயிற்சி மைய மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.