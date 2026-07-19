போதைப்பொருள் கடத்தலை தடுக்க ரயிலில் ஆர்.பி.எப்., போலீசார் சோதனை
போதைப்பொருள் கடத்தலை தடுக்க ரயிலில் ஆர்.பி.எப்., போலீசார் சோதனை
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 05:54 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் இருந்து கன்னியாகுமரி செல்ல தயார் நிலையில் இருந்த ரயிலில், ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில், ரயில்கள் மூலமாக போதைப்பொருட்கள் மற்றும் மதுபானங்கள் கடத்தப்படுவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் (ஆர்.பி.எப்) தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், மங்களூரு சென்ட்ரலில் இருந்து புதுச்சேரி வழியாக கன்னியாகுமரி செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் போதைப்பொருட்கள் மற்றும் மதுபானங்கள் கடத்தப்படுவதாகப் பாதுகாப்பு படையினருக்கு தகவல் வந்தது.
இதையடுத்து, புதுச்சேரி ரயில்வே பாதுகாப்பு படை இன்ஸ்பெக்டர் சூரஜ்குமார் தலைமையில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சீனிவாசன் மற்றும் போலீசார், நேற்று மதியம் 1:10 மணிக்கு புதுச்சேரியில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு செல்ல தயார் நிலையில் இருந்த அந்த ரயிலில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, ரயில் பெட்டிகளின் உள்ளே சென்று சந்தேகப்படும் படியான வகையில் இருந்த பயணிகளின் பைகளை சோதனை செய்தனர். பயணிகள் சோதனைக்கு பிறகே அனுமதித்தனர். இதனால், ரயில் நிலையத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.