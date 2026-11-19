ரூ.1 லட்சம் ஏ.சி., பாகங்கள் திருட்டு: ஏனாமில் 3 பேர் கைது
ரூ.1 லட்சம் ஏ.சி., பாகங்கள் திருட்டு: ஏனாமில் 3 பேர் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:36 PM
புதுச்சேரி: ஏனாமில், ராஜிவ் காந்தி ஆங்கில பள்ளி அருகில் சமக்ரசிக் ஷா அலுவலகம் உள்ளது. இந்த அலுவலகத்தில், கடந்த மாதம் 24ம் தேதி உதவி மாவட்ட நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் கமிடி பிரபாகரராவ் வந்து பார்த்த போது, ஏ.சி.,யின் அவுட்டோர் யூனிட் மற்றும் இரண்டு அவுட்டோர் யூனிட்டிற்கு செல்லும் காப்பர் கம்பி திருடுபோனது தெரியவந்தது.
இதன் மதிப்பு ரூ.1 லட்சம் ஆகும். இதையடுத்து அவர் ஏனாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனர். அதில் ஏ.சி., அவுட்டோர் யூனிட் உள்ளிட்ட பொருட்களை திருடிய ஏனாம் பகுதியை சேர்ந்த பொசியா மகன் பெலுப்பு ஸ்ரீசாய்,20; சம்பாமூர்த்தி மகன் பிரபாசூர்யா,22; நாகேஸ்வரராவ் மகன் மல்லாடிதுர்கா கல்யாணம்,25; ஆகியோரை கைது செய்த போலீசார், கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.