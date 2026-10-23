டிராவல்ஸ் அதிபரிடம் ரூ. 1 லட்சம் மோசடி: மர்ம ஆசாமிகளுக்கு போலீஸ் வலை
டிராவல்ஸ் அதிபரிடம் ரூ. 1 லட்சம் மோசடி: மர்ம ஆசாமிகளுக்கு போலீஸ் வலை
UPDATED : அக் 22, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:07 PM
திருபுவனை: டிராவல்ஸ் அதிபரிடம் ரூ. 1 லட்சம் அபகரித்த நபர்களை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
திருபுவனை அடுத்த கலிதீர்த்தாள்குப்பம் திருக்கனுார் சாலையைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம்,42; டிராவல்ஸ் தொழில் செய்து வருகிறார். கடந்த 6ம் தேதி இரவு 9.12 மணிக்கு இவரது நண்பர் சிவக்குமார் மொபைல் எண்ணில் இருந்து ஆறுமுகம் மொபைல் எண்ணுக்கு வாட்ஸ் ஆப் மூலம் பி.டி.எப் லிங்க் வந்ததுள்ளது. அந்த லிங்க்கை ஆறுமுகம் ேஷர் செய்துள்ளார். அப்போது ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் பெண்டிங் இருப்பதாக தகவல் வந்துள்ளது.
அதில் ஆறுமுகம் தன்னுடைய மொபைல் நம்பரை பதிவு செய்துள்ளார். பின்னர் ஒ.டி.பி., வந்துள்ளது அதை பதிவு செய்துள்ளார். இந்த நிலையில் ஆறுமுகத்தின் இந்தியன் வங்கி கணக்கில் இருந்து கடந்த 13ம் தேதி, ரூ.30 ஆயிரம், ரூ.20 ஆயிரம் என நான்கு முறையாக மொத்தம் ரூ.1 பணம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
தெரியவந்தது. இது குறித்து ஆறுமுகம் வங்கி மேலாளரை நேரில் சந்தித்து தனது வங்கிக் கணக்கை லாக் செய்யுமாறு கோரியுள்ளார். பின் புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் போலீசாரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் திருபுவனை போலீசில் புகார் செய்தார். இதன் பேரில் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து பண மோசடியில் ஈடுபட்ட மர்ம ஆசாமிகளை தேடி வருகின்றனர்.