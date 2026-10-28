ரூ. 10 லட்சம் நகைகள் திருட்டு காரைக்காலில் வாலிபர் கைது
ரூ. 10 லட்சம் நகைகள் திருட்டு காரைக்காலில் வாலிபர் கைது
ADDED : அக் 28, 2026 07:57 PM
காரைக்கால்: காரைக்காலில் வீடு புகுந்து 10 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைகள் திருடிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
காரைக்கால், கம்மாளர் தெருவை சேர்ந்தவர் ரமேஷ், 53; டீக்கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது வீட்டில் உள்ள பீரோ லாக்கரில் வைக்கப்பட்டிருந்த 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 57 கிராம் தங்க நகைகள் மற்றும் 35 கிராம் வெள்ளி நகைகள் திருடப்பட்டதாக நேற்று (அக்.,27) நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அதன்பேரில், சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜா மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று அப்பகுதியில் உள்ள சி.சிடி.வி., கேமரா கட்சிகளை கொண்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதில், அவரது குடும்ப நண்பரான கோட்டுச்சேரி மேடு, சுனாமி நகரைச் சேர்ந்த பாலச்சந்திரன் மகன் ஞானசெல்வம், 29, என்பவர் அடிக்கடி ரமேஷ் வீட்டுக்கு சென்று மீன் கொடுப்பது வழக்கம்.
கடந்த 27ம் தேதி வீட்டில் யாரும் இல்லாத போது பீரோவில் உள்ள ரூ. 10 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளி பொருட்களை திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இது குறித்து ஞானசெல்வம் மீது நகர போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, அவரை இன்று (அக்.,28) கைது செய்தனர். அவரிடம் நகைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.