சொகுசு கப்பல் சுற்றலா மேம்பாட்டிற்கு ரூ.100 கோடி: மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை
சொகுசு கப்பல் சுற்றலா மேம்பாட்டிற்கு ரூ.100 கோடி: மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 13, 2026 09:21 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:38 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் சொகுசுக் கப்பல் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த மத்திய அரசிடம் ரூ.100 கோடி நிதி கேட்கப்பட்டுள்ளது.
கடல்சார் மாநில மேம்பாட்டு கவுன்சில் கூட்டம் மும்பையில் நேற்று முன்தினம் துவங்கி இரண்டு நாட்கள் நடந்தது. இதில் புதுச்சேரி அரசு சார்பில் அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் கலந்து கொண்டார்.
அவர், மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர் வழித்துறை அமைச்சர் சர்பானந்தா சோனோவாலிடம் அளித்த மனு;
கடந்த 2015ம் ஆண்டு சாகர்மாலா திட்டம் துவங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, புதுச்சேரி துறைமுகத்தை மூன்று கட்டங்களாக மேம்படுத்த 2017–18ம் ஆண்டு சென்னை ஐ.ஐ.டி., மூலம் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது. அதன் படி ரூ.304.80 கோடி செலவாகும் என, மதிப்பிடப்பட்டது. இதற்கான முதற்கட்டப் பணிகளுக்காக ரூ.44 கோடிக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. இதனால் புதுச்சேரி துறைமுகத்தில், சரக்குப் பெட்டகங்களை கையாளும் பணிகள் மீண்டும் துவக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறிய கப்பல்கள் கட்டுதல், பழுதுபார்த்தல் மற்றும் மறுசீரமைத்தல் பணிகளும் துவக்கப்பட்டுள்ளன. துார்வாராப்பட்ட மணலை பயன்படுத்தி புதுச்சேரி நகரின் கடற்கரைகள் சீரமைக்கப்பட்டு, கடற்கரை சுற்றுலாவும் மேம்பட்டுள்ளது.
சுற்றுலாப் படகு சேவைகள் மற்றும் ஸ்கூபா டைவிங்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த 2025ம் ஆண்டு புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் சுற்றுலா சொகுசுக் கப்பல் சேவை துவக்கப்பட்டுள்ளன.
6 மீட்டர் ஆழம் கொண்ட சரக்கு கப்பல்கள் செல்லும் வகையில், கடலுக்கடியில் உள்ள சுரங்க கட்டமைப்பு அகற்றுதல், ஆண்டு தோறும் பராமரிப்பு துார்வாரும் செலவை குறைப்பதற்கான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
மேலும் சாகர் மாலா 2.0 திட்டம் மற்றும் 2047ம் ஆண்டுக்கான கடல்சார் அமிர்த கால தொலைநோக்கு திட்டத்திற்காக விரிவான திட்ட அறிக்கை மத்திய அரசிடம் சமர்பிக்கப்படும். உள்ளூர் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் கடல்சார் நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தி சொகுசு கப்பல் சுற்றுலா மற்றும் நீர்விளையாட்டுகளை மேம்படுத்த ரூ.100 கோடி நிதி அளிக்க வேண்டும் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.