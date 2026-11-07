ரூ.12 லட்சம் சைபர் கிரைம் மோசடி: நைஜீரிய நபர் டில்லியில் கைது
ரூ.12 லட்சம் சைபர் கிரைம் மோசடி: நைஜீரிய நபர் டில்லியில் கைது
UPDATED : நவ 07, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:56 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி நபரிடம் மோசடி செய்த நைஜீரிய நாட்டு நபரை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுச்சேரி, முதலியார்பேட்டையை சேர்ந்த 44 வயது நபர் ஒருவருக்கு பேஸ்புக் மூலம் பிளோரன்ஸ் சிமாசன் என்ற பெயரில் லண்டனை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் அறிமுகமாகியுள்ளார்.
பின் நட்பாக பழக தொடங்கிய இருவரும் வாட்ஸ் ஆப் மூலம் தொடர்பில் இருந்தனர். அந்த நபருக்கு ஐபோன், விலை உயர்ந்த காலணிகள் உட்பட பரிசு பொருட்கள் அனுப்புவதாக கூறி வீட்டு முகவரியை பெற்றுள்ளார்.
பின் அவரை தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர்கள் டில்லியில் இருந்து சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் என கூறி, அவரது பெயரில் தங்க நகைகள், அமரிக்க டாலர்கள் மற்றும் ஐபோன் அடங்கிய பார்சல் வந்துள்ளதாகவும், அதற்கு சுங்க கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இல்லை என்றால் போலீஸ் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனை நம்பிய அவர் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 9ம் தேதி முதல் 14ம் தேதி வரை தனது மற்றும் நண்பர்களின் வங்கி கணக்கு மூலம் பல்வேறு தவணைகளில் ரூ.12 லட்சத்து 59 ஆயிரத்து 800 அனுப்பியுள்ளார். பின், ரசீதுகள் மற்றும் பார்சல் விபரங்களை கேட்டபோது, சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் தொடர்பை துண்டித்தனர். தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த முதலியார்பேட்டை நபர் புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து வழக்குப் பதிவு செய்த சைபர் கிரைம் போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட வங்கி கணக்கு விபரங்கள், வாட்ஸ் அப் எண்கள், பேஸ்புக் விபரங்களை பெற்று விசாரணை நடத்தினர்.
இதில் மோசடி கும்பல் டில்லியில் பதுங்கியருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் கீர்த்திவர்மன் தலைமையிலான போலீசார் டில்லியில் இருந்த நைஜீரியாவை சேர்ந்தவரை கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், தனது கூட்டாளியான எபுகா என்பவருடன் கூட்டு சேர்ந்து புதுச்சேரியை சேர்ந்த நபரிடம் மோசடி செய்தது உறுதியானது. மேலும் அவர்கள் மோசடி செய்த பணத்தில் செலவிற்கு போக மீதி தொகையை வெஸ்டர்ன் யூனியன் மூலம் நைஜீரியாவில் உள்ள தனது குடும்பத்திற்கு அனுப்பியும் தெரிந்தது.
கைது செய்யப்பட்டவரிடம் இருந்து மோசடிக்கு பயன்படுத்திய மொபைல் போன்கள், சிம் கார்டுகள், பாஸ்போர்ட் உள்ளிடவைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. தொடர்ந்து அவர்களை கைது செய்து கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
இது குறித்து சைபர் கிரைம் சீனியர் எஸ்.பி., ராகவ் கூறுகையில், 'பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் வெளிநாட்டவர் என, அறிமுகமாகும் முன்பின் தெரியாத நபர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். வெளிநாடுகளில் இருந்து பணம் பரிசு பொருட்களுக்கு சுங்க கட்டணம், வரி, அபராதம் போன்ற பெயர்களில் பணம் செலுத்த வேண்டாம். சமூக வலைதளங்களில் அறிமுகமாகும் நபர்களின் உண்மையான அடையாளத்தை உறுதி செய்யாமல் பண பரிவர்த்தனை செய்ய வேண்டாம். சைபர் குற்றம் மற்றும் சந்தேகளுக்கு 1930, cybercrime.gov.in, இணையதளம் மற்றும் 0413-2276144,9489205246 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்' என்றார்.