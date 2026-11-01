/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ஊழியர் வங்கி கணக்கில் ரூ.1.86 லட்சம் ‘அபேஸ்’
UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:09 PM
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புதுச்சேரி: தனியார் பைனாஸ் கம்பெனி ஊழியர் வங்கி கணக்கில் இருந்து 1.86 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
சின்னக்காலாப்பட்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் உத்திரன், 33; இவர் தனியார் பைனாஸ் கம்பெனியில் ஊழியராக பணி செய்து வருகிறார். இவரது வாட்ஸ் ஆப் எண்ணிற்கு வாகன அபராதம் தொடர்பாக லிங் வந்தது. அதை கிளிக்கு செய்து பார்த்து போது, அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்த 1.86 லட்சம் ரூபாய் பணம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது.
அதிர்ச்சியடைந்த அவர் காலாப்பட்டு போலீசில் புகார் செய்தார். சப் இன்ஸ்பெக்டர் சிவபிரகாசம் மற்றும் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மோசடி கும்பலை தேடி வருகின்றனர்.