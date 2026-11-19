7 பேரிடம் ரூ. 3.19 லட்சம் மோசடி: சைபர் கிரைம் கும்பல் கைவரிசை
7 பேரிடம் ரூ. 3.19 லட்சம் மோசடி: சைபர் கிரைம் கும்பல் கைவரிசை
UPDATED : நவ 18, 2026 10:46 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:56 PM
புதுச்சேரி: கிருமாம்பாக்கத்தை சேர்ந்த நபர் ஒருவரை சமூக வலைதளம் மூலம் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர், வெளிநாடு நாடுகளுக்கு ஆள் அனுப்பும் ஏஜன்சியில் இருந்து பேசுவதாக தெரிவித்தார்.
அவரிடம், சிங்கபூரில் வேலை உள்ளதாகவும், அதற்கு செயலாக்க கட்டணமாக 1 லட்சத்து 68 ஆயிரத்து 700 ரூபாயை அவரிடம் பெற்றுள்ளார். பின், அவருக்கு விசா வழங்காமல் இழுத்தடித்துள்ளார். தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த நபர் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். பின், புகாரை கிருமாம்பாக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
வில்லியனுார் பகுதியை சேர்ந்த நபர் ஒருவர், நேற்று முன்தினம் பேஸ்புக்கில் வந்த விளம்பரத்தை பார்த்து, அதில் வந்த லிங்கை கிளிக் செய்தார். அதில் ஏ.பி.கே., பைலை தனது மொபைல் போனில் பதிவிறக்கம் செய்தார். பின் அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்து 95 ஆயிரம் ரூபாய் மாயமாகி உள்ளது. இது குறித்து அவர், சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். புகாரை சைபர் கிரைம் போலீசார் வில்லியனுார் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
முத்தியால்பேட்டை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் ஆன்லைனில் லோன் பெறுவது தொடர்பாக தேடியுள்ளார். அவரை தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர் லோன் பெற செயலாக்க கட்டணமாக ரூ.22,139 பணத்தை பெற்று ஏமாற்றியுள்ளார். இது குறித்து அவர் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். புகாரை முத்தியால்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு மாற்றினர்.
முத்திரைபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் ஆன்லைனில் வந்த விளம்பர லிங்கை கிளிக் செய்துள்ளார். இதனை தொடர்ந்து அவரது மொபைல் போனில் பதிவிறங்கிய மென்பொருள், இயங்கி வந்துள்ளது. அதன் மூலம் அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்து 22,800 ரூபாய் எடுக்கப்பட்டது.
இது குறித்து அவர் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். புகாரை அவர்கள் மேட்டுப்பாளையம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
முதலியார்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் பேஸ்புக்கில் வந்த விளம்பரத்தை பார்த்துள்ளார். பின் வாட்ஸ் ஆப் மூலம் மூன்று பண்டல்கள் பேப்பர் ஆர்டர் செய்து, ரூ.5,850 செலுத்தியுள்ளார். ஆனால், பேப்பர் பண்டல்கள் வரவில்லை. தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த அந்த நபர் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். அவர்கள் புகாரை முதலியார்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு மேல் நடவடிக்கைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
கோரிமேட்டை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் சமூக வலைதளங்களில் வந்த விளம்பரம் பார்த்து 3,293 ரூபாய்க்கு துணிகளை ஆர்ட்ர் செய்தார். ஆனால் துணிகள் வரவில்லை. அவர் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். அவர்கள் புகாரை டி நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தவளகுப்பத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவரை தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர், அவரின் தனிப்பட்ட தகவல்களை பெற்று ஆன்லை மூலம் அவரிடம் இருந்து 1,474 ரூபாய் பறித்துள்ளார். இதுகுறித்து அந்த பெண் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். புகாரை அவர்கள் தவளக்குப்பம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.