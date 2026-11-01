ரூ.8 லட்சம் பணம், 9 சவரன் திருட்டு லாஸ்பேட்டையில் துணிகரம்
ரூ.8 லட்சம் பணம், 9 சவரன் திருட்டு லாஸ்பேட்டையில் துணிகரம்
UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:09 PM
புதுச்சேரி: லாஸ்பேட்டையில் பூட்டியிருந்த வீட்டில் ரூ. 8 லட்சம் பணம், 9 சவரன் தங்க நகை திருடுபோனது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
புதுச்சேரி, லாஸ்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் ராமலிங்கம், 62; நேரு வீதியில் உள்ள நகைக்கடையில் வேலை செய்து வருகிறார். இவர் வாடகை வீட்டில் குடும்பத்துடன் வசித்து வரும் நிலையில், கடந்த ஜூன் 17ம் தேதி பூட்டிய வீட்டின் அலமாரியில் இருந்த ரூ.8 லட்சம் ரொக்கம், 9 சவரன் தங்க நகைகள் வீட்டின் கதவுகள் ஏதுவும் உடைக்கப்படாமல் திருடு போய் இருந்தது.
இதைகண்டு அதிர்ச்சியடைந்த ராமலிங்கம், வீட்டின் உரிமையாளரிடம் பணம், நகை திருடுபோனது குறித்து கேட்டுள்ளார். அதற்கு, அவர்கள் சரியாக பதில் அளிக்காததால் சந்தேகமடைந்த ராமலிங்கம், நேற்று முன்தினம் லாஸ்பேட்டை போலீசில் புகார் அளித்தார்.
அதன்பேரில் இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுருகன் மற்றும் போலீசார் நகை, பணம் திருடுபோனது குறித்து வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.