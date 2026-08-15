தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ நிர்ணயித்ததைவிட ரூ. 900 கோடி அதிகரிப்பு ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுகுழு கூட்டத்தில் தகவல்

நிர்ணயித்ததைவிட ரூ. 900 கோடி அதிகரிப்பு ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுகுழு கூட்டத்தில் தகவல்

நிர்ணயித்ததைவிட ரூ. 900 கோடி அதிகரிப்பு ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுகுழு கூட்டத்தில் தகவல்

ADDED : ஆக 14, 2026 08:53 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 08:53 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியின் ஏற்றுமதி நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவைவிட ரூ. 900 கோடி அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த 2021ம் ஆண்டு, அறிவிக்கப்பட்ட ஏற்றுமதி கொள்கையின்படி, புதுச்சேரியை உலகளவில், போட்டித் திறன் மிக்க ஏற்றுமதி மையமாக உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டது. கடந்த 2025–26ம் ஆண்டிற்குள் ஏற்றுமதியை ரூ. 2 ஆயிரத்து 500 கோடியில் இருந்து, ரூ. 4 ஆயிரம் கோடியாக உயர்த்த உட்கட்டமைப்பை வலுபடுத்துதல், ஏற்றுமதி பொருட்களின் வகைகளை பல்வகைப்படுத்துதல் மற்றும் சந்தை வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்துதல் ஆகியவை இடம் பெற்றிருந்தன.

இது தொடர்பாக தொழில் மற்றும் வணிகத் துறை செயலர் விக்ராந்த்ராஜா ஏற்பாட்டில் மாநில அளவிலான ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் குழு கூட்டம் நடந்தது.

தலைமை செயலர் சரத்சவுகான் தலைமை தாங்கினார். நிதித்துறை செயலர் கிருஷ்ணமோகன்உப்பு, சுற்றுலா மற்றும் மீன்வளத் துறை செயலர் மணிகண்டன், வேளாண்துறை செயலர் முகமது அஹ்சன் ஆபித், கலெக்டர் குலோத்துங்கன், காரைக்கால் கலெக்டர் இஷிதா ரதி, புதுச்சேரி மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் ஜெயராமன், சென்னையின் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்திற்கான மண்டல கூடுதல் தலைமை இயக்குனர் லஷ்மி தேவராஜ் ஆகியோர் குழு உறுப்பினர்களாக கலந்து கொண்டனர்.

கூட்டத்தில், வர்த்தக நுண்ணறிவு மற்றும் பகுப்பாய்வு போர்ட்டலில் கிடைக்கப்பெற்ற தரவுகளின்படி, புதுச்சேரியின் ஏற்றுமதி ரூ. 4 ஆயிரத்து 900 கோடியை எட்டியுள்ளது. இது ஏற்றுமதி கொள்கையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ரூ. 4 ஆயிரம் கோடியை தாண்டியுள்ளது குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டது.

நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை விட ரூ. 900 கோடி அதிகமாக உள்ளது. இந்த ஏற்றுமதி வளர்ச்சியில், மருந்து பொருட்கள், கனிம வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் மின் இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள் முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளன.

அனைத்து துறைகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் ஒருந்கிணைந்த முயற்சிகளை பாராட்டிய தலைமை செயலர் சரத் சவுகான், வளர்ச்சி வேகத்தை தொடர்ந்து நிலை நிறுத்துவதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தினார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us