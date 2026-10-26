ரூ. 9.50 கோடியில் 5வது பிளாட்பாரம் அமைக்கும் பணி விறுவிறு.: நவீனமயமாகிறது புதுச்சேரி ரயில் நிலையம்
ரூ. 9.50 கோடியில் 5வது பிளாட்பாரம் அமைக்கும் பணி விறுவிறு.: நவீனமயமாகிறது புதுச்சேரி ரயில் நிலையம்
ADDED : அக் 01, 2026 05:04 AM
ADDED : அக் 01, 2026 05:04 AM
முக்கிய சுற்றுலா மாநிலமாக திகழும் புதுச்சேரிக்கு, நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுப் பயணிகள் வருகை தருகின்றனர்.
அதிகரிக்கும் பயணிகளின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையிலும், ரயில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையிலும் ரூ.93 கோடி மதிப்பில் இந்த மறுசீரமைப்பு பணிகள் பல்வேறு கட்டங்களாக பிரித்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
புதுச்சேரியிலிருந்து நாட்டின் பல்வேறு முக்கிய நகரங்களுக்கு புதிய ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்பது நீண்டகாலக் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. இக் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் முதற்கட்டமாக, புதிய ரயில்களின் வருகை மற்றும் நிறுத்தத்திற்கான வசதிகளை மேம்படுத்த ரூ.9.50 கோடி நிதியமைப்பில் 5-வது ரயில் தண்டவாளம் மற்றும் கூடுதல் பிளாட்பாரம் அமைக்கும் பணிகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
பிளாட்பாரம் மாற்றம் இதுவரை ஒரே ஒரு புறம் மட்டும் ரயில்கள் வந்து செல்லும் 'ஒற்றைப் பக்க பிளாட்பாரமாக'செயல்பட்டு வந்த 4-வது பிளாட்பாரம், தற்போது இருபுறமும் ஒரே நேரத்தில் ரயில்கள் வந்து நிற்கும் வசதி கொண்ட 'ஐலண்ட் பிளாட்பாரமாக' தரம் உயர்த்தப்படுகிறது. இதன் மூலமே புதிய 5-வது ரயில் தடம் உருவாக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய பிளாட்பாரம் மற்றும் தண்டவாளம் அமைக்கும் பணி வாணரப்பேட்டை சந்திப்பில் உள்ள மத்திய அரசின் உணவு தானியக் கிடங்கு அருகே தொடங்கி, புதிதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள அதிநவீன பார்சல் அலுவலகம் வரை நீள்கிறது. இது 550 மீட்டர் நீளமும், 10.30 மீட்டர் அகலமும் கொண்ட பிரமாண்ட உள்கட்டமைப்பாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.
தற்போதுள்ள குறைந்தபட்ச பிளாட்பாரங்களால்ஒரே நேரத்தில் பல ரயில்களைக் கையாளுவதில் சிரமம் நிலவி வருகிறது. 5-வது பிளாட்பார தடம் அமைப்பதன் மூலம் ஒரே நேரத்தில் கூடுதல் ரயில்களை இயக்கவும், நீண்டதுாரம் செல்லும் ரயில்களை நிறுத்தி வைக்கவும் தடையற்ற வசதி ஏற்படும்.
நெரிசலுக்கு முற்றுப்புள்ளி பண்டிகை காலங்கள், வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் சுற்றுலா சீசன்களில் புதுச்சேரி ரயில் நிலையத்தில் கடும் நெரிசல் ஏற்படுவது வழக்கம்.
அகலமான புதிய ஐலண்ட் பிளாட்பார வசதியால் பயணிகள் சிரமமின்றி வந்து செல்லவும், எளிதாக ரயில்களில் ஏறவும் வழிவகுக்கும்.
புதிதாகக் கட்டப்பட்டுள்ள பார்சல் அலுவலகத்தை ஒட்டியே இந்த புதிய தடம் அமைவதால், வணிகப் பொருட்கள் மற்றும் பார்சல்களை ரயில்களில் ஏற்றுவதும் இறக்குவதும் மிகவும் எளிதாகும்.
இது உள்ளூர் வர்த்தகர்களுக்குப் பெரும் பலனாக அமையும்.இந்த உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடானது, எதிர்காலத்தில் புதுச்சேரியிலிருந்து புதிய வழித்தடங்களில் ரயில்களை இயக்குவதற்கும், தற்போதைய ரயில்களின் சேவைகளை அதிகரிப்பதற்கும் வலுவான அடித்தளமாக அமையும். 2028-ல் முழுமையான பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது.
அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் உலகத் தரத்திலான கட்டடக் கலை, மின்சார வசதிகள், நவீன தகவல் பலகைகள் மற்றும் நகரும் படிகள்ஆகியவற்றுடன் தயாராகும் புதுச்சேரி ரயில் நிலையம், எதிர்காலத்தில் தென்னக ரயில்வேயின் மிக முக்கியமான மற்றும் எழில்மிகு போக்குவரத்து மையமாகத் திகழும் என்பதில் ஐயமில்லை.