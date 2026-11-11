அரசு பல் மருத்துவ கல்லுாரியில் ரூ. 8.84 கோடி மாயமான வழக்கு: கோயம்புத்துார், கொல்கத்தா தனிப்படை விரைவு
அரசு பல் மருத்துவ கல்லுாரியில் ரூ. 8.84 கோடி மாயமான வழக்கு: கோயம்புத்துார், கொல்கத்தா தனிப்படை விரைவு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:04 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அரசு மகாத்மா காந்தி முதுநிலை பல் மருத்துவ கல்லுாரியின் வங்கி கணக்கிலிருந்து, ரூ.8.84 கோடி பணம் கொள்ளையானது குறித்து, சைபர் கிரைம் 3 தனிப்படை போலீசார் சென்னை, கோயம்புத்துார், கொல்கத்தா விரைந்துள்ளனர்.
புதுச்சேரி, கோரிமேட்டில் இயங்கி வரும் அரசு மகாத்மா காந்தி முதுநிலை பல் மருத்துவ கல்லுாரியின் வங்கி கணக்கு, இந்திரா சதுக்கம் அருகே உள்ள எச்.டி.எப்.சி., வங்கியில் உள்ளது. கல்லுாரியில் பேராசிரியர்கள், டாக்டர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் 300க்கும் மேற்பட்டோர் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
கல்லுாரி ஊழியர்களுக்கு தீபாவளியை முன்னிட்டு 3 மாதத்திற்கான சம்பளம் வழங்குவதற்காக, ரூ.8.16 கோடி அரசு கருவூலம் மூலம் பல் மருத்துவக் கல்லுாரி வைத்துள்ள எச்.டி.எப்.சி., வங்கி கணக்கிற்கு கடந்த 3ம் தேதி இரவு 8:00 மணிக்கு அனுப்பப்பட்டது.
இதையடுத்து, கல்லுாரி நிர்வாக வங்கி கணக்கில் ஏற்கனவே இருந்த பணத்துடன் சேர்த்து, மொத்தம் ரூ.8.84 கோடி, அரசு கருவூலத்தில் இருந்து கல்லுாரியின் வங்கி கணக்கிற்கு வந்த 2 மணி நேரத்தில் திடீரென அபேஸ் செய்யப்பட்டது.
புதுச்சேரியில் அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இச்சம்பவம் மருத்துவ கல்லுாரி ஊழியர்கள் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. கல்லுாரி ஊழியர்களின் சம்பளப் பணம் கொள்ளை போனது குறித்து, கல்லுாரி டீன் கென்னடி பாபு கோரிமேடு சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
மருத்துவக் கல்லுாரி வங்கி பணம் கொள்ளையானது குறித்து தகவல் வந்தவுடன், சைபர் கிரைம் போலீசார், மாயமான ரூ.8.84 கோடியில் ரூ.40 லட்சத்தை உடனடியாக முடக்கம் செய்தனர்.
அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியின் வங்கி கணக்கில் இருந்து கொள்ளை போன ரூ.8.84 கோடி சென்னையில் உள்ள ஒரு வங்கி கணக்கிற்கும், மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள 500க்கும் மேற்பட்ட வங்கி கணக்கிற்கும் சென்றிருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, சைபர் கிரைம் தனிப்படை போலீசார் சென்னை விரைந்தனர். இந்நிலையில், அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியின் வங்கி கணக்கில் இருந்த மாயமான பணம், வரவு வைக்கப்பட்ட சில வங்கி கணக்குகள் நேற்று முடக்கப்பட்டு, ரூ.1.10 கோடி மீட்கப்பட்டது.
இதனால், மொத்தம் ரூ.1.50 கோடி மீட்கப்பட்டு, கல்லுாரியின் வங்கி கணக்கிற்கு மீண்டும் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில், கோயம்புத்துார், கொல்கத்தா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து சைபர் மோசடி கும்பல் செயல்பட்டிருப்பது தெரியவந்ததால், புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் போலீசாரின் மேலும் 2 தனிப்படைகள் நேற்று கோயம்புத்துார் மற்றும் கொல்கத்தா விரைந்துள்ளது.
இதனால், விரைவில் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு, அரசு ஊழியர்களுக்கான பணம் முழுதும் மீட்கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.