ஆர்.எஸ்.எஸ்., மகிளா சமன்வயா அமைப்பு தீபாவளி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்
ஆர்.எஸ்.எஸ்., மகிளா சமன்வயா அமைப்பு தீபாவளி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கல்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:06 AM
ADDED : அக் 31, 2026 12:02 AM
புதுச்சேரி: தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி, புதுச்சேரியில் விளிம்பு நிலையில் வாழும் ஏழை குடும்பங்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி ராஷ்ட்ரீய ஸ்வயம் சேவக் சங்கத்தின் (ஆர்.எஸ்.எஸ்) மகிளா சமன்வயா அமைப்பு சார்பில், ஒதியம்பட்டு மற்றும் கரிக்கலாம்பாக்கம் ஆகிய கிராமப்புறப் பகுதிகளில் வசிக்கும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குடும்பங்களைக் கண்டறிந்து அவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
பண்டிகையை மகிழ்ச்சியோடு சொந்தங்களுடன் கொண்டாடும் வகையில், பயனாளிகளுக்கு தீபாவளி இனிப்புகள், பட்டாசுகள், பெட்ஷீட் மற்றும் துண்டுகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கி வாழ்த்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்வில் ராஜதுரை, ரவி, சரளா, ஜெயந்தி, உஷா, கிருத்திகா, காந்திமதி உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் பலர் கலந்துகொண்டு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர்.