சினிமா தியேட்டரில் மோதல்: புதுச்சேரியில் பரபரப்பு

ADDED : நவ 10, 2026 03:39 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் நடிகர் சூர்யா நடித்து வெளியான ‘சீன்’ படம் ஓடிய தியேட்டரில் ஊழியர்கள் ரசிகர்கள் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
புதுச்சேரி காமராஜ் சாலையில் உள்ள தியேட்டரில் நடிகர் சூர்யா நடித்த சீன் திரைப்படம் திரையிடப்பட்டுள்ளது. அந்த தியேட்டரில் ஸ்நாக்ஸ் வழங்குவதற்காக, ஒரு கவுண்டரில் மட்டும் பில் பெறப்பட்டு, வேறு சில இடங்களில் தின்பண்டங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் வகையில் கட்டமைப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு காட்சி திரைப்பட இடைவேளையின் போது ஸ்நாக்ஸ் வாங்குவதற்கு கடும் கூட்டம் காணப்பட்டது.அப்போது, ஸ்நாக்ஸ் வாங்க சென்ற பெண் ஒருவர் நீண்ட நேரமாகியும் தின்பண்டங்கள் கிடைக்காததால் ஆவேசமடைந்து ஊழியர்களிடம் சத்தமிட்டுள்ளார்.
இதில் தியேட்டர் ஊழியர்களுக்கும் அந்தப் பெண்ணிற்கும் இடையே வாக்குவாதம் உருவானது. வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், அந்தப் பெண்ணின் தரப்பினருக்கும் திரையரங்கு ஊழியர்களுக்கும் இடையே திடீரென மோதல் ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த பெரியகடை போலீசார், இரு தரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக இரு தரப்பிலிருந்தும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எந்தவித புகாரும் அளிக்கப்படவில்லை