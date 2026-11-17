பாரத்நெட் திட்டச் செயல்பாடுகள் தொலைத்தொடர்புத் துறை செயலர் ஆய்வு
பாரத்நெட் திட்டச் செயல்பாடுகள் தொலைத்தொடர்புத் துறை செயலர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 16, 2026 08:39 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:36 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் திருத்தியமைக்கப்பட்ட பாரத்நெட் திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம், தலைமை செயலகத்தில் நடந்தது.
மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்புத் துறை செயலர் அமித் அகர்வால், இக்கூட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்கி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
இக்கூட்டத்தில் டிஜிட்டல் பாரத் நிதியின் நிர்வாகியும் தொலைத்தொடர்புத் துறை கூடுதல் செயலருமான ஷியாமல் மிஸ்ரா, பி.எஸ்.என்.எல்., நிர்வாக இயக்குநர் ராபர்ட் ரவி, திருத்தியமைக்கப்பட்ட பாரத்நெட் திட்டத் இயக்குநர் சஞ்சீவன் சின்ஹா, புதுச்சேரி அரசின் தலைமைச் செயலர், துறைச் செயலர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.
கிராமப்புறங்களில் உள்ள அனைத்து அரசு நிறுவனங்களுக்கும் இணைய இணைப்பை வழங்கவும், பாரத்நெட் உதவியாளர்கள் மூலம் சேவைகளைப் பரவலாகப் பயன்படுத்தவும் கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, இணைய சேவை வழங்குநர்கள் மற்றும் பாரத்நெட் உதவியாளர்களுடன் தனித்தனியாகக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு அவர்களின் கோரிக்கைகள் கேட்டறியப்பட்டன.
அதிவேக பிராட்பேண்ட் இணைய இணைப்பு பெற விரும்பும் பொதுமக்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர் https://bharatnet.dot.gov.in என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாகத் தங்களது தேவைகளைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது.