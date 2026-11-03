சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: சீனியர் எஸ்.பி.,க்கு 'தக்ஷதா பதக்கம்'
சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: சீனியர் எஸ்.பி.,க்கு 'தக்ஷதா பதக்கம்'
UPDATED : நவ 02, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:41 PM
புதுச்சேரி: வில்லியனுார் அருகே வாத்து பண்ணையில் 5 சிறுமிகள் கொத்தடிமைகளாக அடைக்கப்பட்டு, பாலியல் சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட வழக்கில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட சீனியர் எஸ்.பி., திவ்யாவிற்கு, மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் உயரிய 'கேந்திரிய கிருஹமந்திரி தக்ஷதா பதக்கம்' அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2018ம் ஆண்டு வில்லியனுார் போலீஸ் நிலையத்தில் பயிற்சி எஸ்.பி.,யாக திவ்யா பணியாற்றினார். அப்போது, வாத்து பண்ணையில் 5 சிறுமிகள் கொத்தடிமைகளாக அடைக்கப்பட்டு கொடூரமாக பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட வழக்கில் புலனாய்வு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டார்.
அந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளுக்கு உடனடியாக மருத்துவ உதவிகளையும், பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்தார். தடய அறிவியல், டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் மற்றும் சாட்சிகளின் வாக்கு மூலங்களை திரட்டி தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிக்கை அடிப்படையில், வழக்கில் தொடர்புடைய 11 குற்றவாளிகளுக்கு, கோர்ட் ஆயுள் தண்டனை விதித்தது. இவ்வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளுக்கு ரூ.51 லட்சம் நிவாரணத் தொகையும் வழங்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட தற்போதிய போக்குவரத்து சீனியர் எஸ்.பி.,யான திவ்யாவிற்கு, மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் உயரிய 'கேந்திரிய கிருஹமந்திரி தக்ஷதா பதக்கம்' அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.