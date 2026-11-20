கம்பெனியில் இருந்து வெளியேறிய கழிவுநீர் சாலையில் நுரையுடன் சென்றதால் பரபரப்பு
கம்பெனியில் இருந்து வெளியேறிய கழிவுநீர் சாலையில் நுரையுடன் சென்றதால் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 19, 2026 11:27 PM
ADDED : நவ 19, 2026 11:24 PM
வில்லியனுார்: வில்லியனுார் அருகே சோப்பு தயாரிக்கும் கம்பெனியில் இருந்து வெளியேறிய கழிவுநீர் சாலையில் நுரையுடன் சென்றதால் பரபரப்பு நிலவியது.
வில்லியனுார் அடுத்த வடமங்கலத்தில் இந்துஸ்தான் யுனிலீவர் கம்பெனி உள்ளது. தற்போது சோப்பு பவுடர் மற்றும் லிக்யூட் வகைகள் தயாரித்து வருகின்றனர். வடமங்கலத்தில் இருந்து மங்கலம் செல்லும் பிரதான சாலை உள்ள கம்பெனி மதில்சுவர் உள் பகுதியில் கழிவுநீர் (ஈடிபி) சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைத்துள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று மாலை 6:30 மணியளவில் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு செல்லும் ஒரு பைப்லைன் உடைந்து கழிவுநீர் மதில் சுவருக்கு வெளியே பீச்சியடித்து சாலையில் நுரையாக சென்றது.
இதனால் சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் மீதும் கழிவுநீர் விழுந்துள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக வளைதலங்களில் வைரலானது. அதனை தொடர்ந்து சிறிது நேரத்தில் கம்பெனி நிர்வாகம் உடனடியாக சேதமடைந்த பைப்லைனை சரிசெய்து கழிவுநீர் வெளியேறியதை தடுத்து நிறுத்தினர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.