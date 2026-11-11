சிறுமியரிடம் பாலியல் சீண்டல் தலைமையாசிரியர் உட்பட 3 பேர் ‘போக்சோ’வில் கைது
சிறுமியரிடம் பாலியல் சீண்டல் தலைமையாசிரியர் உட்பட 3 பேர் ‘போக்சோ’வில் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:19 AM
விழுப்புரம்: செஞ்சி அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை போக்சோ சட்டத்தில் போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த தாமனுார் ஆர்.சி., துவக்கப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிவர் தாமஸ், 56; இவர், வசதியற்ற பழங்குடியின குழந்தைகளை தனது வீட்டில் தங்கவைத்து படிக்க வைத்துள்ளார்.
அந்த வகையில், செஞ்சி பகுதியைச் சேர்ந்த 11 வயது சிறுமி, இந்த ஆசிரியர் வீட்டில் தங்கி அருகே உள்ள 6ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். வீட்டில் தங்கியிருந்த சிறுமிக்கு, தலைமை ஆசிரியர் தாமஸ் அடிக்கடி பாலியல் தொந்தரவு அளித்துள்ளார். இதையறிந்த சிறுமியின் பெற்றோர் செஞ்சி மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். அதன் பேரில், தலைமை ஆசிரியர் தாமஸ் மீது போலீசார் போக்சோ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிந்து அவரை கைது செய்தார்.
செஞ்சி அடுத்த பள்ளிப்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சமீம் அகமது, 48; இவர், கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன் பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்கு சென்ற 12 வயது சிறுமியை பைக்கில் அழைத்துச் செல்வதாகக் கூறி, பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதுபற்றி சிறுமி, பெற்றோரிடம் கூறியதையடுத்து அவர்கள் செஞ்சி மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். போலீசார் போக்சோ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிந்து சமீம் அகமதை கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், வாணாபுரம் அடுத்த சிங்காரப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோபால், 72; இவர் நேற்று முன்தினம் 8 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோர் கள்ளக்குறிச்சி மகளிர் போலீசில் அளித்த புகாரில், போக்சோ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிந்து கோபாலை கைது செய்தனர்.