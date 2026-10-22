பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் கோவிலில் சாரதா நவராத்திரி விழா இன்று துவக்கம்
பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் கோவிலில் சாரதா நவராத்திரி விழா இன்று துவக்கம்
UPDATED : அக் 10, 2026 05:09 AM
ADDED : அக் 10, 2026 02:45 AM
புதுச்சேரி: இரும்பை ஸ்ரீ பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் கோவிலில் சாரதா நவராத்திரி விழா இன்று துவங்குகிறது.
புதுச்சேரி – திண்டிவனம் சாலை, இரும்பை குபேர் நகரில் அமைந்துள்ள பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் கோவிலில் சாரதா நவராத்திரி விழா இன்று 10ம் தேதி துவங்கி, வரும் 22ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
அதனையொட்டி, தினமும் காலை அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், மாலை 6:00 மணிக்கு சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடக்கிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, தினமும் மாலை இசை மற்றும நாட்டிய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது. வரும் 21ம் தேதி மாலை 6:00 மணிக்கு அம்பாளுக்கு மகா சாந்தி அபிேஷகம் நடக்கிறது. 22ம் தேதி மாலை 6:00 மணிக்கு பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாளுக்கு ஊஞ்சல் உற்சவம் நடக்கிறது.
ஏற்பாடுகளை பாலா திரிபுரசுந்தரி அம்பாள் கோவில் டிரஸ்ட் செய்துள்ளது.