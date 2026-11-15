வில்லியனுார் கோவிலில் நாளை சூரசம்ஹார விழா

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ADDED : நவ 14, 2026 05:54 PM
வில்லியனுார்: வில்லியனுார் பிரசித்திபெற்ற சிவசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் நாளை (நவ.15) மாலை சூரசம்ஹார விழா நடக்கிறது.
வில்லியனுார் சுந்தரமூர்த்தி வினாயகபுரம் மேற்கே உள்ள வள்ளிதேவ சேனா சிவசுப்ரமணிய கோவிலில் கந்த சஷ்டி உற்சவம் கடந்த 10ம் தேதி துவங்கியது. தொடர்ந்து விழாவில் மாலை 6:00 மணிக்கு மேல் சிறப்பு அபிேஷகம், அலங்கரிக்கப்பட்ட சுவாமி ஆலயம் வலம் வரும் நிகழ்ச்சி நடந்து வருகிறது.
முக்கிய விழாவாக நாளை சூரசம்ஹார விழா நடக்கிறது. காலை 7:00 மணி முதல் 36 முறை கந்த சஸ்டி பாராயணம் நடைபெறுகிறது.
காலை 11:00 மணிக்கு சிறப்பு அபிேஷகம், மாலை 6:00 மணியளவில் சூரசம்ஹார விழா நடக்கிறது. நாளை மறுதினம் காலை 10:00 மணியளவில் சிறப்பு அபிேஷகம், இரவு 7:00 மணியளவில் திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது.
ஏற்பாடுகளை கோவில் அர்ச்சகர் பாலசுப்ரமணிய குருக்கள் தலைமையில் உற்சவதார்கள் செய்து வருகின்றனர்.