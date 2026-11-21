சுகாதாரத் துறையை நவீனப்படுத்த சிறப்பு நிதி: மத்திய அமைச்சரிடம் மனு
சுகாதாரத் துறையை நவீனப்படுத்த சிறப்பு நிதி: மத்திய அமைச்சரிடம் மனு
UPDATED : நவ 21, 2026 09:16 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:16 PM
புதுச்சேரி: ஜிப்மர் 15ம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு புதுச்சேரி வருகை தந்த மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் நட்டாவை, பா.ஜ., மாநில தலைவர் ராமலிங்கம் சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்தார்.
மனுவில், புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் நவீன வசதிகளை ஏற்படுத்தவும் புதிய கட்டமைப்புகளை உருவாக்கவும் சிறப்பு நிதி ஒதுக்க வேண்டும். கூடுதல் நிதி ஒதுக்குவதன் மூலம், தற்போதுள்ள மருத்துவ வசதிகளை நவீனப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், உயர்தர மருத்துவக் கருவிகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் மக்களுக்கு சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கவும் முடியும்.
எனவே மத்திய அரசு இதற்கு சிறப்பு கவனம் கொடுத்து கூடுதல் நிதி ஒதுக்க வேண்டும். ஜிப்மரில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் தினமும் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், தற்போதுள்ள வசதிகள் மக்கள் வருகைக்கு ஏற்றார் போல போதுமானதாக இல்லை.
எனவே புற்றுநோய் மற்றும் இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு கூடுதல் வசதிகள் ஏற்படுத்த வேண்டும். அவசர சிகிச்சை, சிறப்பு தீவிர சிகிச்சை உள்ளிட்ட பிரிவுகளை நவீனப்படுத்த மத்திய அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
ஜிப்பரில் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் புதுச்சேரி மாநில மக்களுக்கு கூடுதல் ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என, கூறப்பட்டுள்ளது.
மனுவை பெற்றுக்கொண்ட மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் நட்டா உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.