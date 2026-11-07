புதுச்சேரி ரெப்கோ வங்கியில் சிறப்பு அடமான கடன் முகாம்
புதுச்சேரி ரெப்கோ வங்கியில் சிறப்பு அடமான கடன் முகாம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி ரெப்கோ வங்கி கிளையில் சிறப்பு அடமான கடன் முகாமில், அனைத்து கடன் வழங்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, புதுச்சேரி கிளை ரெப்கோ வங்கி துணை பொது மேலாளர் சர்வேஸ்வர ராவ் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு;
புதுச்சேரி செட்டி தெருவில் ரெப்கோ வங்கி கிளையில் சிறப்பு அடமான கடன் முகாமை, வங்கி கூடுதல் பொது மேலாளர் ஜெயச்சந்திரன் துவக்கி வைத்தார். இம்முகாமில், வியாபார அபிவிருத்தி, வீடு வாங்க, கட்டுமானம், பராமரிப்பு, திருமணச் செலவு மற்றும் அனைத்து குடும்ப தேவைகள், பிற வங்கியில் உள்ள கடனை மாற்றி அதிகப்படியான கடன் பெறுதல் மற்றும் அனைத்து தேவைகளுக்கு கடன் வழங்கப்படுகிறது.
வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் கடனுக்கான சேவை கட்டணத்தில் 50 சதவீதம் சலுகை அளிக்கப்படுகிறது. புதிதாக கடன் பெற்றவர்களுக்கு அனுமதிக்கான ஆணை வழங்கப்பட்டது. மேலும், 0413 2330068, 9444394967 ஆகிய எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு விபரங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.