பழைய பட்டு புடவைக்கு அதிக பணம் தரும் ஸ்ரீ காஞ்சிபுரம் பட்டு சென்டர்
பழைய பட்டு புடவைக்கு அதிக பணம் தரும் ஸ்ரீ காஞ்சிபுரம் பட்டு சென்டர்
ADDED : நவ 02, 2026 08:19 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால், தமிழகம் முழுதும் 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பழைய பட்டுப் புடவைகளுக்கு நல்ல விலை கொடுக்கும் ஒரே நிறுவனம் ஸ்ரீ காஞ்சிபுரம் பட்டு சென்டர்.
தற்போது, புதுச்சேரி அம்பலத்தடையார் வீதி, செட்டிகோவில் அருகில் வடமுகத்து வகுப்பு பேரி செட்டியார் திருமண மண்டபத்தில் இன்று (3ம் தேதி) முதல் வரும் 5ம் தேதி வரை 3 நாட்கள் முகாம் நடக்கிறது.
இதில், பழைய (கிழிந்த) பட்டு புடவைகள், பட்டு வேஷ்டிகள், பட்டு பாவாடைகள், எந்த நிலையில் இருந்தாலும் காஞ்சிபுரம் மில் விலைக்கே வாங்கியவுடன் பணம் தரப்படும். புதுச்சேரியில் பழைய பட்டுப் புடவைகளை வாங்கிக் கொண்டு அதிக பணம் கொடுக்கும் இந்த அறிய வாய்ப்பை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.
மேலும், 97869 43176 என்ற மொபைல் எண்ணை தொடர்பு கொண்டால், பட்டுப் புடவைகளை வீட்டிற்கே வந்து வாங்கி கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.