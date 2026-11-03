ADDED : நவ 02, 2026 06:46 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை சார்பில் உலக பக்கவாத தினத்தை முன்னிட்டு, பக்கவாதம் குறித்த விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் இன்று (நவ.,2) நடந்தது.
சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் துவங்கிய ஊர்வலத்தை சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் செவ்வேள் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். தேசிய தொற்றா நோய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தின் திட்ட அலுவலர் மணிமொழி உள்ளிட்ட அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர்.
சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் துவங்கிய ஊர்வலம் , பாரதி பூங்கா, காந்தி சதுக்கம் வழியாக கடற்கரை சாலை டூப்ளெஸ் சிலை அருகே முடிவடைந்தது.
இதில், பக்கவாதத்தின் அறிகுறிகளை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிவது, உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை பெறுவது மற்றும் பக்கவாதத்திற்கு பிந்தைய மறுவாழ்வு சிகிச்சையின் முக்கியத்துவம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு, துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கப்பட்டன. இதன் ஒருபகுதியாக, பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு, உரிய சிகிச்சை மூலம் முழுமையாக குணமடைந்தவருக்கு, ‘பக்கவாத வெற்றியாளர்’ என விருது வழங்கப்பட்டது.