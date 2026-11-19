சர்வதேச ஒலிம்பியாட் தேர்வில் தங்கம் வென்ற மாணவருக்கு பாராட்டு
சர்வதேச ஒலிம்பியாட் தேர்வில் தங்கம் வென்ற மாணவருக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:37 PM
வில்லியனுார்: சர்வதேச ஒலிம்பியாட் தேர்வில் தங்கம்ப் பதக்கம் வென்ற ஆதித்யா வித்யாஷ்ரம் பள்ளி மாணவர் சித்தார்த்லஷ்மிஷாவை முதல்வர் ரங்கசாமி பாராட்டினார்.
சர்வதேச 5வது இளையோர் வானியல், வானியற்பியல் ஒலிம்பியாட் போட்டி தாய்லாந்து நாட்டில் நடந்தது. பல்வேறு நாடுகள் பங்கேற்ற இந்த போட்டியில் இந்தியா சார்பில், 5 மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர். இறுதி போட்டில் புதுச்சேரி ஆதித்யா வித்யாஷரம் பள்ளி மாணவர் சித்தார்த் லஷ்மிஷா தங்கப் பதக்கம் வென்று நாட்டிற்கும், பள்ளிக்கும் பெருமை சேர்த்தார். அவரை, முதல்வர் ரங்கசாமி பாராட்டினார்.
முன்னதாக பள்ளியில் நடந்த பாராட்டு விழாவில், ஆதித்யா வித்யாஷ்ரம் கல்விக் குழும நிறுவனர் ஆனந்தன், பள்ளி தாளாளர் அசோக் ஆனந்த், வித்யா நாராயண அறக்கட்டளை ட்ரஸ்டி அனுதா பூனமல்லி, பள்ளி முதல்வர்கள், ஆலன் கல்வி நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவர் மகேஷ் யாதவ், ஆலன் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி கல்விப் பிரிவுத் தலைவர் சந்தோஷ் சிங், ஆலன் புதுச்சேரி மையத் தலைவர் பங்கஜ் திரிபாதி ஆகியோர் மாணவர் சித்தார்த்லஷ்மிஷா மற்றும் பள்ளியில் நடந்த போட்டி தேர்வில் சாதனை படைத்த மாணவர்களையும் பாராட்டினர்.