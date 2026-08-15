ஆசிரியர் பட்டய தேர்வெழுதிய மாணவர்கள் விடைத்தாள் நகல் கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம்
ஆசிரியர் பட்டய தேர்வெழுதிய மாணவர்கள் விடைத்தாள் நகல் கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம்
ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
புதுச்சேரி: தொடக்க கல்வி ஆசிரியர் பட்டய தேர்வெழுதிய மாணவர்கள் விடைத்தாள் ஸ்கேன் நகல் கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம்.
புதுச்சேரி மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவன முதல்வர் செய்திக்குறிப்பு:
கடந்த மே–ஜூன் மாதம் எழுதிய தொடக்க கல்வி பட்டய தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. முதலாமாண்டு, இரண்டாமாண்டு ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி மாணவர்கள், அவரவர் பயின்ற ஆசிரியர் கல்வி பயிற்சி நிறுவனங்களிலும், தனித் தேர்வர்கள் விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பித்த மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்களிலும் தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தேர்வெழுதியவர்கள் தங்களின் விடைத்தாள்களின் ஸ்கேன் நகலை பெற விரும்பினால் www.dge.tn.gov.in என்ற இணைய முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப் படிவத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து, அதனை பூர்த்தி செய்து, மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்களில் நேரடியாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும். வரும் 20ம் தேதி மாலை 5:00 மணி வரை அரசு விடுமுறை, ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர்த்து மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விடைத்தாள்களின் ஸ்கேன் நகல் வேண்டி விண்ணப்பித்த தேர்வர்கள் மட்டுமே மறுகூட்டலுக்கும், மறுமதிப்பீட்டிற்கும் விண்ணப்பிக்க இயலும். அதற்கான அறிவிப்பு பின்னர் வெளியாகும். விடைத்தாள் நகல் வேண்டி விண்ணப்பிக்க ஒரு பாடத்திற்கு 275 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை தேர்வர்கள் அருகில் அமைந்திருக்கும், மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தில் செலுத்தலாம். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.