தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் ஓட்டுக்கு பத்தாயிரம்: நேரு எம்.எல்.ஏ., குற்றச்சாட்டு
தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் ஓட்டுக்கு பத்தாயிரம்: நேரு எம்.எல்.ஏ., குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 13, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 13, 2026 04:27 PM
புதுச்சேரி: தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தேர்தலில் ஓட்டுக்கு பத்தாயிரம் வரை கொடுக்கப்பட்டதாக நேரு எம்.எல்.ஏ., குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல்களில் இனி ஒரு சாமானியன் எம்.எல்.ஏ.,வாக வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டு இருக்கிறது. பணம் படைத்தவர்கள் மட்டுமே எதிர்வரும் காலங்களில் தேர்தலில் நிற்க முடியும் என நிலையை கடந்த கால தேர்தல்கள் மூலம் நிருபணமாகியுள்ளது. கடந்த சட்டசபை பொதுத்தேர்தலில், முதல்வர், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் ஓட்டுக்கு மூன்றாயிரம் முதல் ஐந்தாயிரம் வரை கொடுத்துதான் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
வெளிமாநில கார்ப்பரேட் முதலாளிகளும், கந்து வட்டி தொழில் செய்து சம்பாதித்திவர்களும் தற்போது எம்.எல்.ஏ.,க்களாக உள்ளனர். தொகுதியில் சேவை செய்தவர்கள் பணத்திற்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல், தோற்கடிக்கப்படுகின்றனர். நடந்த தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் என்.ஆர்.காங்., வேட்பாளர் சி.பி.ஐ.,யால் தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் குற்றம் நிருப்பிக்கப்பட்டு தண்டனை கிடைத்தது. என்.ஆர்.காங்., பா.ஜ., கூட்டணியை பயன்படுத்தி, அந்த வழக்கை நீர்த்து போக செய்து விடுதலை பெற்றுள்ளனர்.
தற்போது ஊழல் பணத்தை வைத்து ஓட்டுக்கு பத்தாயிரம் வரை கொடுத்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். ரூ.30 கோடி வரை செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது. என்.ஆர்.காங்., பா.ஜ., கூட்டணி இடைத்தேர்தலில், தற்காலிக சபாநாயகரை தவறாக பயன்படுத்தியுள்ளனர். நிரந்தர சபாநாயகரை தேர்ந்தெடுத்து, நீண்ட நாட்கள் சட்டசபையை நடத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.