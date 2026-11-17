30வது தேசிய புத்தகக் கண்காட்சி அடுத்த மாதம் 18ம் தேதி துவங்குகிறது
30வது தேசிய புத்தகக் கண்காட்சி அடுத்த மாதம் 18ம் தேதி துவங்குகிறது
UPDATED : நவ 16, 2026 09:14 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:12 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி எழுத்தாளர் புத்தகச் சங்கம் சார்பில் 30வது தேசிய புத்தகக் கண்காட்சி அடுத்த மாதம் 18ம் தேதி துவங்குகிறது.
இதுகுறித்து, புதுச்சேரி எழுத்தாளர் புத்தகச் சங்கத்தின் செயலாளர் முருகையன் செய்திகுறிப்பில், கூறியிருப்பதாவது;
புதுச்சேரி வள்ளலார் சாலையில் உள்ள வேல் சொக்கநாதன் திருமண நிலையத்தில் அடுத்த மாதம் 18 முதல் 27ம் தேதி வரை புத்தகக் கண்காட்சி நடைபெறுகிறது.
புத்தகப் பதிப்பாளர்கள், எழுத்தாளர்கள், விற்பனையாளர்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பல்வேறு தரப்பினருக்கும் கண்காட்சி பயனுள்ளதாக அமையும்.
இளைஞர்களிடையே வாசிப்பு பழக்கத்தை வளர்ப்பதுடன், ஆசிரியர்கள், கல்வியாளர்களின் கற்றல், கற்பித்தல் பணிகளை வலுப்படுத்துவது கண்காட்சியின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
கண்காட்சியில், 100 புத்தகப் பதிப்பாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள், புத்தக விற்பனையாளர்கள் பங்கேற்கின்றனர். இதில், இலக்கியம், கல்வி உளவியல், அறிவியல், தொழில்நுட்பம், வரலாறு, பண்பாடு, குழந்தைகள் இலக்கியம், போட்டித் தேர்வுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன.
பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களின் பேச்சுப் போட்டி, கவிதை போட்டி, ஓவியப்போட்டி, இலக்கிய போட்டி உள்ளிட்ட போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் தங்கள் படைப்பாற்றல், அறிவுசார் திறன்களை வளர்ப்பதற்கு கண்காட்சியில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.