கனவில் தோன்றி வரமளித்த செங்கழுநீரம்மன் 600 ஆண்டு கால வீராம்பட்டினம் தல வரலாறு
கனவில் தோன்றி வரமளித்த செங்கழுநீரம்மன் 600 ஆண்டு கால வீராம்பட்டினம் தல வரலாறு
ADDED : ஆக 13, 2026 04:21 PM
புதுச்சேரியின் அருள் மகுடமாக மிளிரும் வீராம்பட்டினம் ஸ்ரீ செங்கழுநீர் அம்மனின் திருக்கோவில் உருவான வரலாறும், அன்னை நிகழ்த்திய அற்புதங்களும் கேட்கக் கேட்க மெய்சிலிர்க்க வைக்கும்.
சுமார் 600 ஆண்டுகளுக்கு முன் வீராம்பட்டினத்தில் வீரராகவ செட்டியார் – புனிதவதி தம்பதியர் வசித்து வந்தனர். இறை பக்தியும் நன்னடத்தையும் கொண்ட செட்டியார், ஆற்றில் மீன்பிடித்து வாழ்க்கை நடத்தி வந்தார்.
அப்படியொரு நாள், ஊருக்கு மேற்கே உள்ள செங்கழுநீர் ஓடையில் செட்டியார் வலையை வீசினார். பலமுறை வீசியும் மீன் கிடைக்கவில்லை. இறுதியில் சிவபெருமானை வேண்டி வலையை வீசி இழுக்க, வலை மிகவும் கனமாக வந்தது. பெரிய மீன் சிக்கிவிட்டது என்ற மகிழ்ச்சியோடு வலையைப் பிரித்துப் பார்த்தவருக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. அது ஒரு பெரிய மரக்கட்டை.
மனமுடைந்த செட்டியார், அந்த மரக்கட்டையை வீட்டிற்குக் கொண்டு வந்து கொல்லைப்புறத்தில் போட்டார். சில நாட்கள் கழித்து, அடுப்பெரிப்பதற்காக செட்டியாரின் மனைவி அந்த மரக்கட்டையைக் கோடாரியால் பிளக்க முயன்றார்.
அடுத்த கணம், அம்மா என அலறித் துடித்தார். கோடாரி பட்ட இடத்திலிருந்து செங்குருதி குபீரெனப் பாய்ந்து வந்தது. பதறிய ஊர்மக்கள் ஓடிவந்து இந்த அதிசயத்தைக் கண்டு வியந்தனர். தெய்வத்தின் அருளே இது என உணர்ந்த செட்டியார், கட்டையை வீட்டிற்குள் எடுத்துவந்து மஞ்சள், குங்குமம், மலர்கள் சாற்றி வழிபடத் தொடங்கினார்.
அன்றிரவு செட்டியாரின் கனவில் அன்னை பராசக்தி தோன்றி, என் அருள் வெள்ளத்தின் அடையாளமாகவே அந்தத் தெய்வக் கட்டை உன்னிடம் வந்தது. ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சமாதியான ஒரு சித்தரின் பீடத்திற்கு அருகில், அக்கட்டையைப் பீடமாக வைத்து என் தலை உருவத்தை நிறுவி, செங்கழுநீரம்மன் என்ற பெயரில் என்னை வழிபடுங்கள எனக் கூறி மறைந்தாள்.
விடிந்ததும் ஊர்மக்கள் திரண்டு சென்று அம்மன் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தை அடைந்தனர். அது புதர்கள் மண்டிய இடமாக இருந்தது. இடத்தைச் சுத்தம் செய்யத் தொடங்கியபோது, அங்கிருந்த புற்றிலிருந்து ஒரு நாகம் சீறியபடி வெளியே வந்தது. பயந்து நடுங்கிய மக்கள் முன், அந்த நாகம் பலமுறை தரையில் அடித்து, ஓரிடத்தைச் சுட்டிக்காட்டி மீண்டும் புற்றுக்குள் சென்றது.
நாகம் காட்டிய அந்த இடத்தை மக்கள் தோண்டியபோது, பூமியின் ஆழத்தில் ஓர் அற்புதச் சித்தரின் ஜீவசமாதியின் மேல் பரப்பு தென்பட்டது.
சித்தர் சமாதி கண்டெடுத்த மகிழ்ச்சியில், செட்டியாரிடம் இருந்த மரக்கட்டையைப் பீடமாக அமைத்து, அதன்மேல் அம்பாளின் தலை உருவத்தை மட்டும் விக்ரகமாகப் பிரதிஷ்டை செய்து செங்கழுநீரம்மன் எனத் திருநாமமிட்டு வழிபடத் தொடங்கினர்.
ஆரம்பத்தில் கூரைக்கோவிலில் அம்மனின் சிரசை மட்டும் வழிபட்டு வந்த மக்கள், காலப்போக்கில் பெருங்கோவில் எழுப்பி முழு உருவத்தையும் அமைக்க எண்ணினர். அதன்படி, அபூர்வ தேவதாரு மரத்தால் அம்பாளின் முழு உருவமும் செதுக்கப்பட்டது. இன்றைக்கு, 4 திருக்கரங்களில் உடுக்கை, கபாலம், வாள், கப்பரை ஆகியவற்றை ஏந்தி, அருள் பொழியும் நின்ற திருக்கோலத்தில், கடலை நோக்கி கிழக்குத் திசை பார்த்து வீற்றிருந்து அருளாட்சி புரிகிறாள் அன்னை செங்கழுநீரம்மன்