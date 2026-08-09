விண்ணேற்பு அன்னை ஆலய ஆண்டு பெருவிழா துவக்கம்: 15ம் தேதி ஆடம்பர தேர்பவனி
விண்ணேற்பு அன்னை ஆலய ஆண்டு பெருவிழா துவக்கம்: 15ம் தேதி ஆடம்பர தேர்பவனி
ADDED : ஆக 09, 2026 03:56 AM
புதுச்சேரி: நெல்லித்தோப்பு விண்ணேற்பு அன்னை ஆலயத்தின் 175ம் ஆண்டு பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
சேலம் மறை மாவட்ட ஆயர் அருள்செல்வம் ராயப்பன் தலைமையில் திருப்பலி நடந்தது. 6ம் தேதி மாலை 5:30 மணிக்கு புதுச்சேரி - கடலுார் உயர்மறை மாவட்ட பொருளாளர் பிலோமினாஸ் தலைமையில் திருப்பலி ஜெபமாலை தேர் பவனி நடந்தது. இதில் திரளான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர். விழாவையொட்டி, நாள்தோறும் காலையில் சிறப்பு திருப்பலி மற்றும் மாலையில் தேர் பவனி நடக்கிறது.
வரும் 15ம் தேதி அதிகாலை 4:30 மணிக்கு திருப்பலி, 6:30 பெத்தி செமினார் பள்ளி முதல்வர் பாஸ்கல் ராஜ் தலைமையில் திருப்பலி, இரவு 8:00 மணிக்கு புதுச்சேரி - கடலுார் உயர்மறை மாவட்ட பேராயர் பிரான்சிஸ் கலிஸ்ட் சிறப்பு திருப்பலி, நடைபெறுகிறது.
அன்று காலை 11;00 மணிக்கு புனித அடைக்கல அன்னை தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஜான் பிரிட்டோ தலைமையில் திருப்பலி, மதியம் 12:00 மணிக்கு தர்மபுரி மறை மாவட்ட ஆயர் லாரன்ஸ் பையர்ஸ் துரைராஜ் பிரெஞ்சு மொழி திருப்பலி நடக்கிறது.
மாலை 6:30 மணிக்கு ஆடம்பர தேர் பவனி நடக்கிறது.