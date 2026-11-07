பிரதமர் மோடி தலைமையில் நாட்டில் வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது: மத்திய இணையமைச்சர் பெருமிதம்
பிரதமர் மோடி தலைமையில் நாட்டில் வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது: மத்திய இணையமைச்சர் பெருமிதம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:07 PM
புதுச்சேரி: காங்., ஆட்சியில் நடத்தப்பட்ட எஸ்.ஐ.ஆர்., குறித்து ராகுல் கேள்வி எழுப்பவில்லை என மத்திய இணை அமைச்சர் நிமுபென் ஜெயந் திபாய் பம்பானியா பேசினார்.
புதுச்சேரி பா.ஜ., சார்பில் ‘ஜனநாயகம் காப்போம்– காங்., கட்சியை அகற்றுவோம் என்ற முழக்கத்துடன், கண்டன பேரணி நேற்று நடந்தது. அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தலைமை தாங்கினார்.
மாநில பா.ஜ., தலைவர் ராமலிங்கம் முன்னிலை வகித்தார். மத்திய இணை அமைச்சர் நிமுபென்ஜெயந்திபாய் பம்பானியா பேரணியை துவக்கி வைத்தார்.
நெல்லித்தோப்பு சிக்னல் அருகில் துவங்கிய பேரணி மறைமலையடிகள் சாலை வழியாக கம்பன் கலையரங்கம் அருகில் முடிந்தது. பேரணியில், அமைச்சர் ராஜசேகரன், செல்வகணபதி எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஜான்குமார், மீனாட்சி சுந்தரம், முன்னாள் சபாநாயகர் செல்வம், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கல்யாணசுந்தரம், பாஸ்கர், அசோக்பாபு உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
பேரணி முடிவில், மத்திய இணை அமைச்சர் நிமுபென்ஜெயந்திபாய் பம்பானியா பேசியதாவது: காங்., பலமுறை எஸ்.ஐ.ஆர்., செயல்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் ராகுல் எப்போதுமே கேள்வி எழுப்பியதில்லை. வாக்குகள் திருடப்பட்டன என கூறியதில்லை. காங்., இரட்டை வேடம் போடுகிறது. பிரதமர் மோடி தலைமையில், நாட்டில் வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது என பேசினார்.
அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பேசுகையில்,‘தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மீதும், தேர்தல் கமிஷன் மீதும் குறை சொல்லி அரசியல் ஆதாயம் தேட நினைக்கின்றனர். அதனை எதிர்க்கின்ற வகையில் இந்த பேரணி நடந்தது. ராகுல் மக்கள் மத்தியில் பொய்யான பிரசாரங்களை பரப்பி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் ஜனநாயகம் மூலம் பெற்றதாக கூறுகிறார். ஆனால், தோல்வி அடைகின்றபோது,தேர்தல் கமிஷன் மீதும், பா.ஜ., மீதும் குறை சொல்வது வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார்.
ஒரு வராத்திற்கு முன் நடந்த எம்.எல்.சி., தேர்தலில், 28 இடங்களில் ஒன்றுதான் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். அவர் கேட்ட ஓட்டு சீட்டு முறையிலும் அவருக்கு மக்கள் மத்தியில் ஆதரவு இல்லாத சூழல் உள்ளது. தேர்தல் கமிஷன் மீது குறை சொல்லி ஆதா யம் தேட நினைக் கிறார்’ என பேசினார்.