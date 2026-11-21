பாழடைந்த திருமண மண்டபத்தால் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்கு அபத்து
பாழடைந்த திருமண மண்டபத்தால் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்கு அபத்து
UPDATED : நவ 21, 2026 08:25 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:22 PM
பாகூரில் திரவுபதியம்மன் கோவில் நவ தேவஸ்தானத்திற்கு சொந்தமான தர்மராஜா திருமண மண்டபம் உள்ளது. பழமை வாய்ந்த இந்த மண்டபத்தின் கட்டடம் விரிசல் ஏற்பட்டு வலுவிழந்ததால், கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் மூடப்பட்டது.
இந்த கட்டடத்தின் மீது ஆலம், அரச மரங்கள் வளர்ந்து மண்டியுள்ளன. இந்த மரத்தின் வேர்கள், விழுதுகளும் அருகில் உள்ள வீட்டின் சுவர்களில் ஆக்கிரமித்துள்ளன. அந்த வீட்டின் சுவர்களில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டு இடிந்து விழும் அபாயம் உள்ளது.
திருமண மண்டபத்தின் அருகில் உள்ள சித்ரா, என்பவரது வீடு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர், கலெக்டர் உட்பட பல அதிகாரிகளிடம் மனு கொடுத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை என்றார்.
திருமண மண்டபத்தில் புதர் மண்டி இருப்பதால், விஷ ஜந்துக்களின் புகலிமாக மாறிவிட்டது. அங்கிருந்த விஷ பாம்புகள் அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளில் புகுந்து அச்சுறுத்தி வருகின்றன.
இதனால், பாழடைந்த திருமண மண்டபத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்த அரசு சார்பில், முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதற்கு ஒரு தரப்பினர், எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதனிடையே, கோவில் நிர்வாகம் சார்பில், பாழடைந்த கட்டத்தில் உள்ள மரங்களை அப்புறப்படுத்திட வனத்துறையில் அனுமதி பெறபட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், கட்டடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்த இந்து சமய அறநிலை அனுமதி வழங்காமல் உள்ளது.
இதனால், நாளுக்கு நாள் வலுவிழந்து வரும் கட்டடத்தால், சுற்றியுள்ள குடியிருப்பு வாசிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர். எனவே, விபரீதம் நேரிடும் முன், அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.