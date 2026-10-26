/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/துர்காஷ்டமி விழா
UPDATED : அக் 20, 2026 08:10 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:06 PM
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நெட்டப்பாக்கம்: சொக்கம்பட்டு ஜெயமங்கள துர்காம்பிகை கோவிலில் துர்காஷ்டமி விழா நடந்தது.
இதையொட்டி, காலை பால், இளநீர், தேன் கொண்டு அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிேஷக ஆராதனை நடந்தது. மதியம் 12:00 மணிக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
மாலை 4:00 மணிக்கு அம்மனுக்கு அபி ேஷக ஆராதனை, இரவு 7:00 மணிக்கு சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி வீதியுலா நடந்தது. இதில் முன்னாள் எம்.பி., தன்ராஜ் மற்றும் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர்.