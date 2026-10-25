/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/உழந்தை ஏரியில் நீர் வரத்து
UPDATED : அக் 24, 2026 04:28 AM
ADDED : அக் 24, 2026 04:26 AM
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புதுச்சேரி: பருவ மழை துவங்கியதால் உழந்தை ஏரியில் நீர்வரத்து துவங்கி உள்ளது.
புதுச்சேரி, அரும்பார்த்தபுரம், பைபாஸ் சாலையையொட்டி, உழந்தை ஏரி உள்ளது. மழை காலம் துவங்குவதற்கு முன்பு ஏரி, முழுவதும் பொதுப்பணித்துறையினர் மூலம், துார் வாரப்பட்டது.
இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியதையடுத்து, புதுச்சேரியில் கடந்த இரு தினங்களாக, இரவில் கனமழை விட்டு, விட்டு பெய்து வருகிறது.
இதனால் ஏரியில், நீர் வரத்து துவங்கியது. நீர்மட்டம் உயர்ந்து வரும் நிலையில், ஏரி ரம்மியமாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், வெளி நாட்டில் இருந்து பல வகையான பறவைகள் வர துவங்கி உள்ளது.