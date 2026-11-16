/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/டெம்போ முன் சக்கர அச்சு முறிந்ததால் பரபரப்பு
ADDED : நவ 15, 2026 07:32 PM
அ நிறம் | அளவு
புதுச்சேரி: மரப்பாலம் சந்திப்பில், டெம்போ ஒன்றின் அச்சு முறிந்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.
மரப்பாலம் சந்திப்பில் நேற்று முன் தினம் டெம்போ ஒன்று இந்திரா சிலை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, திடீரென அதன் முன் சக்கர அச்சு முறிந்து, விபத்து ஏற்பட்டது.
அதிர்ஷ்டவசமாக யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. புதுச்சேரியில் சமீபகாலமாக டெம்போக்களில் பழுது ஏற்பட்டு, ஆங்காங்கே நிற்கிறது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு மறைமலையடிகள் சாலையில் இதேபோன்று டெம்போ ஒன்றின் அச்சு முறிந்து முன் சக்கரம் கழன்றது. எனவே சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் பழைய டெம்போக்களை ஆய்வு செய்து, பாதுகாப்பாக இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.