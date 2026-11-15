வணிகர்களுக்கு பொற்சங்கிலி பரிசு... லாபத்திலும் பங்கு புதுச்சேரியின் வியக்க வைக்கும் வணிக கலாசாரம்
வணிகர்களுக்கு பொற்சங்கிலி பரிசு... லாபத்திலும் பங்கு புதுச்சேரியின் வியக்க வைக்கும் வணிக கலாசாரம்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:24 PM
இன்றைக்கு ஒரு பெரிய வணிக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானால் என்ன நடக்கும்? கைகுலுக்கல், ஒரு குரூப் போட்டோ, விருந்து எனக் கொண்டாட்டத்துடன் முடிந்துபோய் விடும்.
ஆனால், ஒரு காலத்தில் புதுச்சேரியில் வணிக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானால் பீரங்கியே முழங்கி இருக்கிறது. அதுவும் ஒன்றிரண்டு முறை அல்ல... ஏழு முறை பீரங்கியை வெடிக்கச் செய்து வணிகர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தியிருக்கிறார்கள்.
ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றிய வணிகர்களுக்குப் பொற்சங்கிலி பரிசு, பட்டுத்துணி மரியாதை, வணிக லாபத்திலும் பங்கு என அசத்தியிருக்கிறது அன்றைய புதுச்சேரி. அது உண்மை தான் என்கின்றனர் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள்....
பிரெஞ்சு ஆட்சிக்காலத்தில் புதுச்சேரி என்பது வெறும் காலனிய நகரமாக மட்டும் இருக்கவில்லை. கடல் கடந்து பல நாடுகளுடன் வணிகத் தொடர்பு கொண்டிருந்த முக்கியமான வணிக மையமாகவும் திகழ்ந்தது. புதுச்சேரித் துறைமுகத்திலிருந்து பல்வேறு நாடுகளுக்குச் சரக்குகள் கப்பல்களில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன.
துறைமுகம் முழுதும் வணிகக் கப்பல்களின் வருகையும், சரக்குகளின் பரிமாற்றமும் என பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. ஆனால், அப்போது வணிகம் என்பது நினைத்தபடி பொருட்களைத் தயாரித்து அனுப்பும் சாதாரண நடைமுறையாக இருக்கவில்லை.
எந்தப் பொருளை எப்படித் தயாரிக்க வேண்டும். அதன் அளவு என்ன, தரம் எப்படி இருக்க வேண்டும். எப்போது ஒப்படைக்க வேண்டும் என அனைத்துக்கும் தெளிவான விதிமுறைகள் இருந்தன.
இந்த விதிமுறைகளை வணிகர்களிடம் எடுத்துரைப்பதற்காகவே அவ்வப்போது சிறப்புக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. வணிகர்களின் தலைவர் முன்னின்று நடத்தும் இந்தக் கூட்டங்களில் உயர் ஆலோசனை சபையின் தலைவர், ஆலோசகர்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் பங்கேற்பார்கள்.
கூட்டத்தில் வணிகர்களுக்கான பணிகள் ஒதுக்கப்படும். எந்தெந்தப் பொருட்களைத் தயாரிக்க வேண்டும். எவ்வளவு அளவில் தயாரிக்க வேண்டும். அதன் தரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என ஒவ்வொன்றாக விளக்கப்படும். சரக்குகள் இப்படித்தான் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.
குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கறாராக நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படும். ஒப்பந்தப்படி பணிகளை முடிப்பதற்கு முன்பே வணிகர்களுக்கு முன் பணமும் வழங்கப்படும்.
அதாவது, இன்றைய நிறுவனங்கள் கடைப்பிடிக்கும் உற்பத்தித் திட்டமிடல், தரக்கட்டுப்பாடு, காலக்கெடு, முன்பணம் போன்ற நடைமுறைகள் அன்றே புதுச்சேரி வணிகத்தில் பின்பற்றப்பட்டிருக்கின்றன என்பது வியப்பான விஷயம்.
இதில் இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயம், வணிகர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட மரியாதை தான். கம்பெனியுடன் செய்துகொண்ட ஒப்பந்தத்தின்படி சரக்குகளைத் தரமாகத் தயாரித்து ஒப்படைக்கும் வணிகர்களுக்கு வெறுமனே பணம் கொடுத்து அனுப்பிவிடவில்லை.
அவர்களின் தொழில் திறமைக்கும் உழைப்புக்கும் ஏற்றவாறு பொற்சங்கிலி பரிசாக வழங்கப்பட்டது. அந்தப் பொற்சங்கிலியின் மதிப்புகூட வணிகரின் திறமைக்கு ஏற்ப மாறுபடும். இதனுடன் சகலாத்து எனப்படும் நெடுமுழத் துண்டுகளும் மரியாதைப் பரிசாக வழங்கப்பட்டன.
அதுமட்டுமல்லாமல், வணிகத்தில் கிடைக்கும் லாபத்திலும் வணிகர்களுக்குப் பங்கு கிடைத்தது. ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடும் நிகழ்வும் தனி கம்பீரத்துடன் நடைபெறும். வணிகர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் பீரங்கிகள் முழங்கச் செய்யப்படும். சில ஒப்பந்தங்களில் ஏழு முறை பீரங்கி வெடிக்கச் செய்து மரியாதை தெரிவித்துள்ளனர்.
பத்து மணி நேரத்திற்குள் சுங்குவாருக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டு, நுால்களுக்கான மூன்றாம் தர விலைப் பட்டியலின்படி ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்து நானுாற்று தொண்ணுாற்று ஒன்றரை வராகன் மதிப்பில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்தில் சேஷாசல செட்டியும் அவரது தம்பி லட்சுமிபதி செட்டியும் கையெழுத்திட்டுள்ளனர். ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதையொட்டி பதினொரு பீரங்கிகள் முழங்கச் செய்யப்பட்டதாகவும் வரலாற்றுப் பதிவு குறிப்பிடுகிறது.
அதோடு, வணிகர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட மரியாதையும் சாதாரணமானதல்ல. சேஷாசல செட்டிக்கு ஆறு கெசம் சகலாத்தும், அவரது தம்பி லட்சுமிபதி செட்டிக்கு ஆறு கெசம் சகலாத்தும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அதேபோல், அன்றைய வணிக நடவடிக்கைகளில் முக்கியப் பங்காற்றிய ஆனந்தரங்கப்பன், முத்தையா பிள்ளை ஆகியோருக்கும் வழக்கமாக வழங்கப்பட்டு வந்த சகலாத்தும் வெகுமதிகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த வரலாற்றுப் பதிவுகளைப் புரட்டிப் பார்த்தால், பிரெஞ்சு ஆட்சிக்கால புதுச்சேரியின் வணிக நிர்வாகம் எந்த அளவுக்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருந்தது என்பது புரிகிறது.
கடல் கடந்து சரக்குகளை அனுப்பிய புதுச்சேரி, பீரங்கி முழங்க வணிகர்களைக் கவுரவித்த அந்தப் பெருமிதமான வரலாற்றையும் தன்னுள் சுமந்து நிற்கிறது.