பிரெஞ்சுப் பிடியிலிருந்து புதுச்சேரியின் விடுதலை வரலாறு...
பிரெஞ்சுப் பிடியிலிருந்து புதுச்சேரியின் விடுதலை வரலாறு...
UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:08 PM
வரலாற்றின் பக்கங்களைப் புரட்டிப் பார்த்தால், ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு கதை இருக்கும். புதுச்சேரிக்கும் அப்படி ஒரு சுதந்திர போராட்ட காவிய வரலாறு கவித்துவமாகவே இருக்கிறது.
1673-ல் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் முதன்முதலில் காலடி எடுத்து வைத்த இடம் தான் இந்த அமைதிப் பூமி புதுச்சேரி. பிரெஞ்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனி தன் வணிகக் கொடியை இங்கு ஏற்றி வைத்த கையோடு, 1721-ல் மாகே, தொடர்ந்து ஏனாம், காரைக்கால் என அடுத்தடுத்து தன் ஆதிக்கப் பிடியை இறுக்கிக் கொண்டது.
இந்தியாவெங்கும் விடுதலைப் புயல் வீசியடித்து, 1947-ல் ஆங்கிலேயர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறியபோதும்... புதுச்சேரி மட்டும் பிரெஞ்சுக் கொடியின் நிழலிலேயே தவித்துக் கொண்டிருந்தது. ஆங்கிலேயன் போயிட்டான்... பிரெஞ்சுக்காரன் எப்போ போவான்? என்று புதுச்சேரி பிரெஞ்சு- இந்திய போராட்ட வீரர்களும் பொதுமக்களும் வீதிக்கு வந்து புரட்சி முழக்கம் விட்டனர்.
போராட்டம் காட்டுத்தீயாகப் பரவ, அப்போதைய பாரதப் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு பிரெஞ்சு அரசுடன் நேரடியாகப் பேச்சுவார்த்தையில் இறங்கினார்.
புதுச்சேரி மக்கள் விரும்பினால் நாங்கள் வெளியேறத் தயார் என்று பிரெஞ்சு அரசு பச்சைக்கொடி காட்ட, பிறந்தது அந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வாக்கெடுப்பு முடிவு. அப்போதெல்லாம் புதுச்சேரியில் சட்டசபை கிடையாது. நிர்வாக வசதிக்காக கொம்யூன்கள் பிரிக்கப்பட்டு, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேயர்களும் கவுன்சிலர்களும் மட்டுமே இருந்தனர்.
போராளிகளின் கோட்டையாக நெட்டப்பாக்கம் திகழ்ந்ததால், அருகிலிருந்த கீழூர் கிராமம் இந்த வரலாற்று வாக்கெடுப்பிற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
1954, அக்டோபர் 18... கீழூர் கிராமமே பரபரப்பில் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாகே, ஏனாம் மற்றும் சந்திரநாகூர் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளான எச்.எம்.காசிம், வெங்கடசுப்பா ரெட்டியார், எதுவார் குபேர், சுப்புராயலு நாயக்கர் உட்பட 178 மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஒன்றுகூடி ஓட்டளித்தனர்.
வாக்குப்பெட்டி திறக்கப்பட்டபோது கிடைத்த முடிவு, பிரெஞ்சு அரசுக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய சம்மட்டி அடி. இந்தியாவோடு இணைய ஆதரவாக 170 ஓட்டுகள் விழ, எதிர்ப்பு வெறும் 8 ஓட்டுகள் மட்டுமே.
நிர்வாக வசதி காரணமாக சந்திரநாகூர் மக்கள் மேற்கு வங்கத்துடன் இணைய விரும்புவதாகத் தெரிவிக்க, புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாகே, ஏனாம் ஆகிய 4 பகுதிகளைக் கொண்டதாக புதுச்சேரி சுருங்கியது. அந்த 178 தியாகிகளின் பெயர்களும் பொறிக்கப்பட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நினைவுத்துாண், இன்றைக்கும் கீழூரில் கம்பீரமாக நிமிர்ந்து நின்று அன்றைய வரலாற்றைப் பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது.
வாக்கெடுப்பு முடிவைத் தொடர்ந்து, 1954 நவம்பர் 1-ம் தேதி பிரெஞ்சு அரசின் பிரதிநிதி பியர்லாந்தியும், இந்திய அரசின் பிரதிநிதி கவுன்சில் ஜெனரல் கேவல்சிங்கும் உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்டனர். பிரெஞ்சிந்தியப் பகுதிகள் அனைத்தும் தாய் திருநாடான இந்தியாவுடன் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தன.
ஆனால், கதை இதோடு முடியவில்லை...
நாடு சுதந்திரம் அடைந்த ஆகஸ்ட் 15-க்கு மறுநாளான ஆகஸ்ட் 16-ஐத் தான் புதுச்சேரி அரசு சுதந்திர தினமாகக் கொண்டாடி வந்தது. உண்மையில் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வெளியேறி, புதுச்சேரிக்கு விடுதலை கிடைத்த நாள் நவம்பர் 1 தான். அதைத்தான் விடுதலை நாளாகக் கொண்டாட வேண்டும் எனப் பல்வேறு அமைப்புகளும் தியாகிகளும் தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தனர்.
நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு, அந்த வரலாற்றுப் பிழை திருத்தப்பட்டது. கடந்த 2014-ம் ஆண்டு முதல், நவம்பர் 1-ம் தேதியைத் தன் அதிகாரப்பூர்வ விடுதலை நாளாக அறிவித்து, அரசு விடுமுறையுடன் புதுச்சேரி மக்கள் கோலாகலமாகக் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.
அதே உற்சாகத்துடன் இன்று நவ. 1ம் தேதி புதுச்சேரியில் விடுமுறை நாள் கொண்டாடப்படுகின்றது.