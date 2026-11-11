முன்விரோதம் காரணமாக வாலிபரை வெட்டிய நபர் கைது

UPDATED : நவ 10, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:29 AM
புதுச்சேரி: முன்விரோதம் காரணமாக புதிய பஸ் நிலையம் எதிரே வாலிபரை கத்தி யால் வெட்டியவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுச்சேரி, திருவள்ளுவர் நகர், செட்டிகுளம் தெருவை சேர்ந்தவர் விஷ்வா ஆதித்யா, 23. இவர் கடந்த அக்.12ம் தேதி இரவு தந்தை வீரவளவனை வெளியூருக்கு அனுப்பி வைப்பதற்காக புதிய பஸ் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து விட்டுள்ளார். பின், விஷ்வா ஆதித்யா மறைமலையடிகள் சாலையில் பஸ் நிலையம் எதிரேயுள்ள தனியார் ஒயின்ஷாப் அருகே நின்றிருந்தபோது, அங்கு பைக்கில் வந்த 2 பேர் திடீரென தங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் விஷ்வா ஆதித்யாவை சரமாரியாக வெட்டினர்.
அதில் சுதாரித்து கொண்டு விஷ்வா ஆதித்யா தப்பி ஓடியபோது, அவரை விரட் டி சென்ற இருவரும் அவரின் கால் மற்றும் தோள்பட்டையில் வெட்டியுள்ளனர். தொடர்ந்து, அங்கிருந்த தப்பி ஓடிய விஷ்வா ஆதித்யா வெட்டுப்பட்ட காயத்துடன் நேராக உருளையன்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள் சென்று தஞ்சமடைந்தனர். இதையடுத்து, போலீசார் அவரை மீட்டு புதுச்சேரி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தியதில், முன்விரோதம் காரணமாக கோட்டக்குப்பத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீதர், நைனார்மண்டபத்தை சேர்ந்த மாதேஷ் ஆகியோர் சேர்ந்த விஷ்வா ஆதித்யாவை கத்தியால் வெட்டியது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, போலீசார் இருவரையும் தீவிரமாக தேடி வந்த நிலையில், நைனார்மண்டபம், சுதானா நகர், காமராஜ் வீதியை சேர்ந்த கணபதி மகன் மாதேஷ், 21; என்பவரை போலீசார் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர். வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள ஸ்ரீதரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.