/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/இளநீர் வியாபாரி சாவு போலீசார் விசாரணை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:38 PM
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பாகூர்: பாகூர் அடுத்த சோரியாங்குப்பத்தில் தனியார் மதுபான கடை எதிரே நேற்று (நவ.,5) ஒருவர் இறந்து கிடந்தார்.
தகவலறிந்த பாகூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று, உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்கு கதிர்காமம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனை அனுப்பி வைத்தனர்.
விசாரணையில், இறந்தவர் கடலுார் அடுத்த எஸ். குமாரபுரத்தை சேர்ந்த இளநீர் வியாபாரி பிரபுதேவன், 32, என்பது தெரியவந்தது.
அவரது மனைவி சீதா, 27, புகாரின் பேரில், பாகூர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.