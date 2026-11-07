மணக்குள விநாயகர் கல்லுாரியில் ‘யூத் டாக் – 2026’ முன் இறுதி போட்டி
மணக்குள விநாயகர் கல்லுாரியில் ‘யூத் டாக் – 2026’ முன் இறுதி போட்டி
UPDATED : நவ 04, 2026 12:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:07 PM
புதுச்சேரி: கலிதீர்தாள்குப்பம் மணக்குள விநாயகர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லுாரியில் ஐ.சி.டி.அகாடமி, புதுச்சேரி பிராந்திய கல்லுாரி மாணவர்களுக்கான ‘யூத் டாக் 2026’ பிராந்திய முன் இறுதி சுற்று போட்டி நடந்தது.
மணக்குள விநாயகர் கல்வி அறக்கட்டளை தலைவர் இயக்குநர் தனசேகரன், செயலாளர் நாராயணசாமி கேசவன், பொருளாளர்ராஜராஜன், இணை செயலாளர் வேலாயுதம், எம்.ஐ.டி. கல்லுாரி முதல்வர் மலர்க்கண் முன்னிலை வகித்தனர்.
சிறப்பு விருந்தினராக ஐ.சி.டி., அகாடமியின் தொழில்நுட்பத் துறை தலைவர் அகிலா மாதவி பங்கேற்று பேசினார். பேச்சுப் போட்டியில் நடுவர்களாக பேராசிரியர்கள்புவனேஸ்வரி,உஷாதேவி,ஜான் ஆரோக்கியராஜ், தீபா, வள்ளி, ரவிச்சந்திரன், அருண், ஆனந்த், வேல்ராஜ், பிரியா ராதிகா தேவி, புனிததேவி, ஜெயசித்ரா ஆகியோர் பங்கேற்று மாணவர்களின் பேச்சாற்றலை மதிப்பீடு செய்தனர்.
இதில், 20,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தங்களது 3 நிமிடப் பேச்சு வீடியோக்களை இணையவழி மூலம் பதிவு செய்தனர். அதில், தேர்வு செய்யப்பட்ட 110 மாணவர்கள் முன் இறுதி சுற்றில் தங்களது பேச்சாற்றலை வெளிப்படுத்தினர்.
இதில் முதல் 10 மாணவர்கள் இறுதி சுற்றுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இவர்களுக்கான பிராந்திய இறுதி போட்டி நாளை 5ம் தேதி நடக்கிறது. போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது.
ஏற்பாடுகளை எம்.ஐ.டி., கல்லுாரியின் வேலைவாய்ப்புத் துறை டீன் ஜெயக்குமார், ஐ.சி.டி., அகாடமி துணை பொது மேலாளர் அழகிரி, மூத்த மேலாளர் ஜெய்ரஸ் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.