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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/﻿ வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதை ரூ.10 லட்சம் ஆட்டய போட்ட எஸ்.ஐ.,

﻿ வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதை ரூ.10 லட்சம் ஆட்டய போட்ட எஸ்.ஐ.,

﻿ வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதை ரூ.10 லட்சம் ஆட்டய போட்ட எஸ்.ஐ.,

ADDED : ஜூலை 26, 2026 03:35 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 03:35 AM

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புதுச்சேரி அரசு வேலை என்பது பலருக்கும் எட்டாக்கனியாக இருக்கும் நிலையில், அந்த ஆசையை பயன்படுத்தி ஒரு காவல்துறை அதிகாரியே பண மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் போலீஸ் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாதிக்கப்பட்ட நபர் இன்ஜினியர் பட்டதாரி. புதுச்சேரி அரசு கடந்த 2022ம் ஆண்டு நடத்திய யூ.டி.சி தேர்வில் கலந்துகொண்டவர். தேர்வில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த நிலையில், நண்பர் ஒருவர் மூலம் சப் இன்ஸ்பெக்டரை அணுகியுள்ளார்.

அவரோ, தற்போது காத்திருப்போர் பட்டியலில் காலியிடங்கள் உள்ளன. உயர் அதிகாரிகளுடன் எனக்கு நல்ல தொடர்பு உள்ளது. அதனால் உனக்கு நிச்சயம் வேலை வாங்கித் தருகிறேன் என ஆசை வார்த்தை கூறினார்.

இதற்காகப் பேரம் பேசப்பட்டு,10 லட்சம் ரூபாயை, சப் இன்ஸ்பெக்டரின் மனைவியின் வங்கி கணக்கிற்கு மூன்று தவணைகளாக பணம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.ஆனால், சொன்னபடி வேலை கிடைக்கவில்லை.

இதுகுறித்து கேட்டால், அரசு அனுமதி கிடைக்கப் போகிறது, வயது வரம்பு தளர்வு குறித்துப் பேசிக்கொண்டிருப்பதாக கூறி சப் இன்ஸ்பெக்டர் காலம் கடத்தி வந்தார். இரண்டு ஆண்டிற்கு மேலாகியும் வேலை கிடைக்காததால், பணம் கொடுத்த பட்டதாரி, பணத்தைத் திரும்பக் கேட்டுப் கெஞ்சியுள்ளார்.

ஒரு கட்டத்தில் பணத்தைத் திருப்பித் தருவதாக உறுதியளித்த அதிகாரி, பின்னர் போன் அழைப்புகளைத் தவிர்க்கத் தொடங்கியதோடு, அவரைச் சந்திப்பதையும் தவிர்த்து வந்துள்ளார்.

தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த பட்டதாரி, தற்போது டி.ஜி.பி.,யிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.வங்கிப் பரிவர்த்தனை மற்றும் தேர்வு நுழைவுச் சீட்டு உள்ளிட்ட ஆவணங்களுடன் அவர் அளித்த புகாரால், வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பணத்தைப் பறித்த விவகாரம் புதுச்சேரி போலீஸ் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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