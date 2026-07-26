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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/﻿ வில்லியனுாரை உலுக்கிய பட்டப்போர்.... கெத்துக்காக ஊரையே காலி செய்த மக்கள் கல்வெட்டில் உறைந்து கிடக்கும் கைக்கோளர் புரட்சி

﻿ வில்லியனுாரை உலுக்கிய பட்டப்போர்.... கெத்துக்காக ஊரையே காலி செய்த மக்கள் கல்வெட்டில் உறைந்து கிடக்கும் கைக்கோளர் புரட்சி

﻿ வில்லியனுாரை உலுக்கிய பட்டப்போர்.... கெத்துக்காக ஊரையே காலி செய்த மக்கள் கல்வெட்டில் உறைந்து கிடக்கும் கைக்கோளர் புரட்சி

ADDED : ஜூலை 26, 2026 03:36 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 03:36 AM

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''வசூலில் சூப்பர் ஸ்டார் யாரு'' என்று இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்களில் ரஜினி - விஜய் ரசிகர்கள் அனல் பறக்க மோதிக்கொள்கின்றனர் இல்லையா..

அது போன்று அசல் பட்டத்துக்காகவும், கெத்துக்காகவும் நம்ம புதுச்சேரியிலேயே ஊரிலேயே மோதிக் கொண்ட சம்பவம் சில நுாற்றாண்டுகளுக்கு முன் நடந்தேறி, இருக்கிறது. என்ன நம்ப முடியவில்லையா... ஆனால் நம்பி தான் ஆக வேண்டும். அந்த வரலாற்று சம்பவம் நம்ம புதுச்சேரி கல்வெட்டுகளிலும் கைக்கோளர் புரட்சியாக பதிவாகி இருக்கிறது.

கி.பி., 1542ம் ஆண்டில் விஜயநகரப் பேரரசின் பவர்புல் சாம்ராஜ்யத்தின் நிழல் வில்லியனுார் பகுதியில் ஆழமாக படர்ந்திருந்த செழுமையான காலம் அது. அப்போது இந்த ஏரியை கவனிக்கும் அரசப் பிரதிநிதியாக கெத்தாக உட்கார்ந்திருந்தவர் தான் திருமலை தேவ மகாராசர்.

அந்தச் சமயத்தில் வில்லியனுாரில் கைக்கோளர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். அவர்கள் சாதாரணமாக இல்லை. செம மாஸாக சில பட்டங்களை தங்களுக்குரிய தனித்துவமான விருதுப் பெயர்களாகப் புனைந்து வாழ்ந்து வந்தார்கள்.

கண்டியத் தேவன், காலிங்கராயன், பட்டமானங்காத்தான், உலகெலாம் வென்றான் என அந்த வி.ஐ.பி., பெயர் லிஸ்ட்கள் பெரிசு...

அந்தக்காலத்து மரபுப்படி, இந்த விருதுகள் எல்லாமே கைக்கோளர்களுக்கு மட்டுமே சொந்தம். வேற எந்த இனத்தவரும் இதைப் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பது எழுதப்படாத சட்டம். எங்கே கைக்கோளர்களுக்கு செம மவுசு இருக்கோ, அங்கேயே அதைச் சீண்ட ஒரு கூட்டமும் இருக்கும் இல்லையா..

அதே ஊரில் வாழ்ந்த இலை வாணிகர்கள், கைக்கோளர்களின் இந்த கெத்தான பட்டங்களை பார்த்துவிட்டு, நமக்கென்ன குறைச்சல். நாமளும் இதைப் போட்டுப்போம் என்று துணிந்து தங்களுக்கும் அந்த பட்டங்களைப் சூட்டிக் கொண்டு உரிமை கொண்டாட ஆரம்பித்துவிட்டார்கள்.

ஆரம்பத்தில் இதைக் கண்டுக்காமல் விட்ட அரசு அதிகாரிகள், போகப் போக இது பெரிய வெடியாய் வெடிக்கும் என்று அப்போது நினைக்கவில்லை. தங்களின் பாரம்பரியப் பெயர்களை வேறொருவர் அத்துமீறிப் பயன்படுத்துவதைக் கண்டு கொதித்தெழுந்த கைக்கோளர்கள், சும்மா உட்காரவில்லை. தங்களுடன் தேவாங்கு செட்டிமார்களையும் கைக்கோர்த்து கொண்டு, மொத்த ஊரையும் அதிரவிட்டுவிட்டு ஊரை விட்டே வெளியேறி போராட்டத்தில் குதித்தனர்.

ஒரு இனம் தன் சுயமரியாதைக்காக ஒட்டுமொத்தமாக ஊரைவிட்டே வெளியேறிய இந்த சம்பவம், அப்படியே அக்காலத்தில் பெரும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியது.

விவகாரம் பெருசானதும், அரசாங்கத்தின் காதுகளை எட்டியது. உடனே வில்லியனுார் கலவரத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், நீதி வழங்கவும் தனது பெருந்தரத்து அதிகாரியான விசயராயரை வில்லியனுாருக்கு ஸ்பாட் விசிட் அடிக்க உத்தரவிட்டார் திருமலை தேவமகாராசர்.

விசயராயர் வில்லியனுாருக்குள் கெத்தாக எண்ட்ரி கொடுத்து, நாட்டு தலையாரிகளுடன் விசாரணையைத் தொடங்கினார். பஞ்சாயத்து சூடுபிடித்தது.

உடனே காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஸ்பெஷலாக ஒரு செப்பேடு வரவழைக்கப்பட்டது. அந்த வரலாற்று ஆவணம் முன்னிலையில் விரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு இனத்தாருக்கும் என்னென்ன பட்டங்கள் சொந்தம் என்று வரி வரியாகப் படித்துப் பார்க்கப்பட்டது.

செப்பேட்டை அலசி ஆராய்ந்த அதிகாரிகள், வில்லியனுார் கைக்கோளர்கள் கோரிய அத்தனை விருதுப் பெயர்களும் அவர்களின் பரம்பரைக்கே சொந்தமானவை என்பதைத் தெளிவாக உறுதி செய்தனர்.

சட்டப்படி விசாரித்து, இந்த விருதுகள் கைக்கோளர்களுக்கே உரிமையுடையவை என்று அதிரடியாகத் தீர்ப்பும் வழங்கப்பட்டது. இன்றைக்கு சமூக வலைதளங்களில் 'மீம்ஸ்' போட்டு அடித்து கொள்கின்ற சூழ்நிலையில் அன்றைக்கு தன் மானத்திற்காக செப்பேட்டு சாட்சியோடு போராடி பட்டத்தை மீட்டெடுத்த நம் முன்னோர்களின் இந்த வரலாறு, புதுச்சேரி மாநிலத்தின் கல்வெட்டுகளில் இன்றும் சமுதாய வரலாற்றுக்குச் சிறந்த சான்றாகத் தங்கம் போல ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறது..

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